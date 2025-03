Guillermo i Harry deuen estar enfonsats: Noves informacions sobre Lady Di

El 28 de juliol de 1981, un dia abans del seu casament amb Carlos, Diana de Gales va viure un moment de gran angoixa. Encara que inicialment va mostrar entusiasme, cridant "Me'n vaig a casar amb el príncep de Gal·les demà!", aviat les seves emocions van canviar a por. Diana, que més tard seria mare dels prínceps Guillem i Enric, va començar a sentir la pressió del que representava aquell matrimoni.

El casament amb l'hereu al tron d'Anglaterra semblava un somni, però la realitat va començar a enfonsar Diana en l'angoixa. Segons The Diana Chronicles de Tina Brown, Diana va començar a sentir el pes del compromís i les pors que acompanyaven aquella unió reial. La jove princesa aviat es va adonar que la seva vida canviaria completament, però no de la manera que esperava.

La carta tranquil·litzadora de Carlos III

Segons Penny Junor a La duquessa: la història no explicada, Carlos III va enviar una nota a Diana, en un intent per calmar-la. La carta deia: "Estic molt orgullós de tu i quan vinguis a mi demà, estaré al costat de l'altar esperant-te. Només has de mirar-los als ulls i els deixaràs morts".

La decisió de Carlos d'enviar-li una nota va arribar després que se sabés que Diana va cridar, com mai, abans del seu casament. El pànic va inundar la princesa, que gairebé protagonitza una 'núvia a la fuga', tal com recull el llibre de Tina Brown. Les paraules de Carlos buscaven serenar Diana, però no van aconseguir treure-li els dubtes que sentia sobre el futur.

Diana ja s'enfrontava a un matrimoni marcat per la infidelitat i la falta d'amor. Encara que la parella mantenia les aparences, Diana de Gales ja intuïa que l'amor de Carlos per Camila Parker Bowles el mantenia distant emocionalment. El matrimoni entre Diana i Carlos va començar amb grans expectatives, però ràpidament es va convertir en una fosca relació, plena de problemes emocionals i de confiança.

El principi d'un matrimoni problemàtic

La falta d'amor i el sofriment emocional de Diana la van afectar profundament. La situació va empitjorar encara més quan la princesa va descobrir les contínues infidelitats de Carlos, cosa que va destrossar completament la seva confiança. Aquest va ser el començament d'un matrimoni que acabaria en divorci i amb la tràgica mort de Diana.

Les conseqüències del matrimoni de Diana i Carlos no només la van afectar a ella, sinó també als seus dos fills, els prínceps Guillem i Enric. Els problemes emocionals i les infidelitats van marcar la seva infància, deixant una empremta profunda en la seva relació amb el seu pare. Tot això es va veure molt més agreujat per la tràgica mort de la seva mare.

La història de Diana de Gales és, per tant, un relat de lluita interna, solitud i sofriment, que encara que públicament va ser silenciat, va marcar la vida dels seus fills per sempre. Els records d'aquell angoixant moment abans del seu casament continuen sent part de la història de la Família Reial britànica i afecten la vida de Guillem i Enric fins avui.