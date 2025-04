El rei Carles III i Guillem respiren: L'última hora de la seva cosina Gabriella

Lady Gabriella Windsor ha fet un pas important en la seva vida, assumint un nou paper institucional enmig de la seva recuperació emocional. La cosina del rei Carles III, qui va perdre el seu marit, Thomas Kingston, de manera sobtada fa més d'un any, ha començat a reprendre la seva vida social i professional. Després de la tragèdia que va marcar la seva vida, ara es concentra en la seva feina amb organitzacions benèfiques, mostrant com, malgrat tot, segueix endavant amb el seu compromís amb causes importants.

Un canvi en la seva vida després de la pèrdua del seu marit, Thomas Henry Robin Kingston

La mort de Thomas Kingston al febrer de 2024 va ser un cop devastador per a Lady Gabriella. El seu marit, de 45 anys, va ser trobat sense vida a la casa dels seus pares, víctima d'una ferida traumàtica al cap. Segons la investigació, la causa de la seva mort va ser un "impuls sobtat" relacionat amb els efectes secundaris de la medicació que estava prenent.

Aquesta tràgica notícia va generar un gran debat sobre l'ús d'antidepressius al Regne Unit. Lady Gabriella va explicar que mai va imaginar que Thomas passaria per un moment tan difícil i que l'ús de medicaments com la sertralina i la zopiclona, contribuïssin a la seva decisió. Va assegurar que el seu marit mai va mostrar signes de voler acabar amb la seva vida i va descriure la seva relació com "profundament amorosa".

Un nou començament: el rol de Lady Gabriella en la fundació benèfica

Malgrat el dolor, Lady Gabriella ha assumit un nou rol com a patrona de l'organització benèfica "Restore The Music". Aquesta organització es dedica a donar suport als departaments de música en els col·legis públics, una cosa que ressona amb la passió de la princesa per la música i l'art. En un comunicat, Lady Gabriella va expressar el seu entusiasme: “La música pot fer molt per desenvolupar la confiança, la imaginació i les habilitats, els quals són essencials per a l'aprenentatge”, va assenyalar.

Aquest paper no és el primer que la princesa exerceix en una causa benèfica. Al desembre passat, va col·laborar amb Kate Middleton en l'organització de l'esdeveniment nadalenc "Juntos en Navidad". Amb la seva nova responsabilitat en "Restore The Music", Lady Gabriella continua demostrant la seva dedicació al servei públic, tal com ho va fer la seva família.

Recuperació i solidaritat: la família reial segueix unida

Al llarg d'aquest difícil procés, Lady Gabriella ha rebut el suport de la seva família reial. Encara que el dolor per la pèrdua del seu marit és profund, la princesa s'ha mantingut ferma en el seu compromís amb la seva feina amb el suport dels seus éssers estimats. La família reial continua donant-li suport, i la figura del seu cosí, el rei Carles III, continua sent fonamental per a la seva recuperació.

El camí de Lady Gabriella no ha estat fàcil, però la seva dedicació a les causes benèfiques i la seva voluntat de seguir endavant són una mostra de la seva fortalesa. En aquest nou capítol de la seva vida, la princesa busca seguir honorant el llegat del seu marit mentre se centra en el seu rol dins de la família reial.