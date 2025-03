Estefania de Mònaco, germana d'Albert II, confirma el seu canvi radical de vida

Aquest 1 de febrer, Estefania de Mònaco, filla de Grace Kelly i el príncep Rainier III, va celebrar el seu 60è aniversari. La princesa, coneguda per la seva vida plena d'alts i baixos, ha fet un gir radical cap a una existència més tranquil·la i discreta. Després d'anys d'escàndols i controvèrsies, Estefania opta ara per la pau i la privacitat.

Des de petita, Estefania va viure sota la mirada pública. La tragèdia que va marcar la seva vida va ser la mort de la mare en un accident automobilístic el 1982, quan ella era al cotxe. Encara que les especulacions sobre el seu rol en l'accident la van turmentar, Estefania va aconseguir sobreposar-se i tirar endavant.

La terrible tragèdia de Grace Kelly i el seu impacte en la princesa Estefania de Mònaco

L'accident que va posar fi a la vida de Grace Kelly va deixar una profunda empremta en Estefania. Encara que mai va parlar gaire de l'incident, el 1989 va confessar que el record de l'accident la perseguia. "Recordo cada minut de tot el que va passar, encara no puc viatjar per aquella carretera", va revelar. La culpabilitat que va sentir per les especulacions sobre si ella conduïa el cotxe la va afectar molt: "Em sentia sola, com si la gent es preguntés per què vaig sobreviure jo", va dir.

Aquest dolor emocional la va portar a viure de manera desbordada: després de la tragèdia, es va llançar a la moda i la música. El 1983, va llançar una línia de banyadors, va gravar un disc i l'èxit musical Irresistible va arribar a ser número 1 a França. Aquesta etapa de la seva vida va estar plena d'excessos, però també d'intents de trobar un propòsit.

Romanços i controvèrsies mediàtiques: La complexa vida romàntica d'Estefania

La vida amorosa d'Estefania va ser un tema constant als mitjans. La seva relació amb Daniel Ducruet, el seu guardaespatlles amb qui va tenir dos fills, va ser molt seguida. Després de separar-se de Ducruet, Estefania va tenir altres romanços, com amb el domador d'elefants Franco Knie i amb l'acròbata Adans Lopez Peres, tots ells van estar sota el focus mediàtic.

El 2021, va llançar un perfum anomenat Princesse de Coeur, en suport a la fundació Fight Aids Monaco. Malgrat les crítiques per la seva imatge pública, ella va continuar el seu treball i va ajudar a causes importants.

L'elecció de la princesa després d'una existència trepidant: Una vida tranquil·la als 60

Avui, als seus 60 anys, Estefania de Mònaco ha canviat el seu enfocament de vida: lluny dels escàndols i l'atenció mediàtica, ara busca tranquil·litat. Malgrat els alts i baixos del seu passat, ha trobat la pau allunyada de l'ull públic. Per a Estefania, aquest "exili interior" ha estat una forma de sanar i de viure sense la pressió constant que abans l'envoltava.

La princesa ha demostrat que és possible reinventar-se i trobar serenitat després d'una vida agitada. Ara, amb 60 anys, Estefania viu de manera més tranquil·la, deixant enrere la imatge de la filla més salvatge de Grace Kelly. Tot i això, Estefania de Mònaco continua sent una figura clau de la Família Reial de Mònaco.