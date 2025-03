Comunicat urgent de Shakira sobre la seva ruptura amb Gerard Piqué: 'Pels meus fills…'

La ruptura de Shakira i Gerard Piqué s'ha convertit en un dels capítols més seguits pels mitjans i l'opinió pública. Tanmateix, la història darrere de les càmeres té un gir que pocs han escoltat: la resiliència d'una dona.

A pesar que la seva vida amorosa va passar a ser objecte de rumors i especulacions, la cantant ha sabut seguir endavant. D'aquesta manera, ha afrontat la tempesta amb la mateixa passió amb què interpreta les seves cançons.

En una recent entrevista, Shakira s'ha obert de manera sincera i única sobre com, després de la dura separació, ha trobat la manera de ballar sobre les ferides. Unes paraules que no han deixat indiferent a ningú.

Comunicat urgent de Shakira sobre la seva ruptura amb Gerard Piqué

En una conversa amb el mitjà NMás, Shakira s'ha mostrat oberta: "Això dels processos de sanació tarda molts anys. Però mira, una cosa que he après és que un pot ser feliç fins i tot amb un dolor. Un dolor profund, o alguna ferida que no sana".

La cantant ha comparat la seva experiència amb la d'algú que segueix endavant malgrat les dificultats. A pesar de sentir el dolor als seus peus després d'hores de ball, continua gaudint de la festa.

"Com quan un està a la festa que ja et fan mal els peus, però segueixes ballant. Això m'ha passat", ha compartit amb el seu característic toc d'optimisme. Per a Shakira, cada persona troba el seu propi camí per superar les adversitats.

En el seu cas, la música ha estat la seva major eina per alliberar aquest pes: "Escriure per a mi és un procés catàrtic important. Déu m'ha donat aquesta possibilitat d'expressar-me d'aquesta manera i així és com em rento les ferides. Alguns ho veuran bé, altres ho veuran malament", ha explicat.

Shakira ha trencat el silenci

El que la cantant ha compartit no és només una lliçó sobre superació, sinó també sobre responsabilitat. "Jo soc responsable de mi mateixa i d'estar bé, pels meus fills i per als meus fills", ha sentenciat amb fermesa.

I és que, a pesar de les dificultats, Shakira no ha deixat que la seva vida emocional afecti el seu rol com a mare o la seva carrera professional. Per això, mentre segueix endavant amb el seu tour per Llatinoamèrica, no ha dubtat a expressar els seus sentiments a través de les seves cançons.

Encara que no han faltat les crítiques i les indirectes cap a Gerard Piqué, Shakira ha estat clara: el seu objectiu és seguir endavant i sanar. Amb la seva energia, la seva música i la força que sempre ha mostrat, la colombiana continua sent un exemple de resiliència.