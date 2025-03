Ningú s'ho esperava: revelen què ha fet Jennifer Lopez en divorciar-se de Ben Affleck

Ningú esperava el que s'ha revelat sobre la vida de Jennifer Lopez després del seu divorci de Ben Affleck. Segons informes recents, la cantant ha estat travessant una etapa difícil i ha demanat ajuda per superar el sotrac. Encara que semblava que el seu matrimoni amb l'actor de Hollywood seria durador, les coses no van acabar com tots esperaven.

Després de dos mesos d'haver finalitzat la seva relació amb Affleck, s'ha sabut que Jennifer Lopez està buscant suport emocional. La cantant de 55 anys, que sempre ha estat coneguda per la seva fortalesa, ha reconegut que necessita ajuda per seguir endavant. La situació sembla haver estat més complicada del que molts van imaginar, i ara ella està prenent mesures per sanar.

D'altra banda, Ben Affleck sembla estar travessant una etapa completament diferent. Segons una font propera a l'actor, el protagonista de Perdida està "més feliç que en anys". Després del divorci, Affleck està "de molt millor humor" i sembla emocionat per aquesta nova etapa de la seva vida. La font assegura que l'actor de 52 anys se sent renovat i llest per continuar amb els seus projectes personals i professionals.

Malgrat l'aparent felicitat d'Affleck, s'ha informat que no ha mantingut contacte regular amb Jennifer Lopez. Segons l'informant, l'únic motiu pel qual ambdós han parlat és per assumptes relacionats amb l'escola dels seus fills. "Ben no guarda ressentiments cap a Jennifer, però prefereix mantenir les coses a distància", va comentar la font propera a l'actor.

A més, la mateixa font va destacar que Ben Affleck no veu sentit a seguir sent amic proper de la cantant. Malgrat la seva relació passada, l'actor sent que el millor és mantenir una distància. Després d'una relació tan tumultuosa i mediàtica, Affleck sembla estar enfocat en el seu benestar personal i en el seu futur.

No hi haurà reconciliació entre Jennifer Lopez i Ben Affleck

Ben Affleck i Jennifer Lopez van començar la seva relació el 2002, després de treballar junts al set de Gigli. En aquell moment, tot semblava indicar que estaven destinats a estar junts, però el 2004 van cancel·lar el seu casament. No obstant això, el 2021, van reprendre la seva relació i es van comprometre novament, demostrant que l'amor entre ells encara existia.

El 2022, finalment van contreure matrimoni a Las Vegas i van celebrar un segon casament a Geòrgia. Tot semblava anar bé fins que, l'agost de 2024, Lopez va presentar la sol·licitud de divorci, coincidint amb el seu segon aniversari de noces. Aquest gir inesperat va deixar molts sorpresos, ja que semblava que la relació finalment havia trobat estabilitat.

D'altra banda, enmig del seu divorci amb Jennifer Lopez, Ben Affleck ha estat vist en diverses ocasions juntament amb la seva exdona, Jennifer Garner. Això ha desfermat especulacions sobre una possible reconciliació. Els paparazzis van captar Affleck i Garner junts durant l'aniversari del seu fill Samuel, cosa que va alimentar els rumors sobre una segona oportunitat.

Durant la celebració, Affleck va ser fotografiat abraçant Garner per la cintura mentre ella es concentrava en un joc de paintball. Ambdós van compartir rialles i converses properes, cosa que va fer que els fans es preguntessin si realment hi havia una possibilitat de reconciliació. No obstant això, segons fonts properes a l'actor, ell "desitja una altra oportunitat" amb la seva exdona, encara que és conscient que no és un moment adequat per intentar reviure la seva relació.

No obstant això, la situació sembla no ser recíproca per part de Jennifer Garner. Una font propera a l'actriu va assegurar que ella no comparteix el mateix desig de reconciliació. "Jen està feliç amb John Miller i simplement no està en aquesta sintonia", va explicar l'informant. Malgrat això, Garner manté una excel·lent relació de criança amb Affleck i prioritza el benestar dels seus fills.

El futur de Ben Affleck i Jennifer Lopez sembla incert, mentre que l'actor, malgrat la seva aparent felicitat, continua lidiant amb els ecos del seu divorci. Mentrestant, Jennifer Lopez ha decidit enfocar-se en el seu creixement personal i buscar suport per superar aquest difícil moment en la seva vida. Ambdós semblen estar en camins separats, encara que el vincle pels seus fills continua sent un factor important en les seves vides.