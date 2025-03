El príncep Guillermo, preocupat després de l'últim escàndol del rei Carles i Camila

El rei Carlos III d'Anglaterra i la reina Camila han protagonitzat una nova polèmica després de mostrar públicament el seu suport a la comunitat musulmana amb motiu de l'inici del Ramadà. Al llarg de la setmana, la Casa Reial britànica ha compartit diverses publicacions a les xarxes socials en què els monarques apareixen participant en actes simbòlics d'aquesta festivitat religiosa. No obstant això, aquest gest ha provocat una onada de crítiques per part de sectors més conservadors del Regne Unit.

Un gest que divideix opinions

El primer acte que va desfermar reaccions va ser un vídeo en què Carlos III i Camila apareixen empaquetant dàtils, un aliment clau en la ruptura del dejuni musulmà al capvespre. “Tradicionalment, es mengen com a primer aliment per trencar el dejuni al capvespre”, deia el missatge que acompanyava la publicació a X (abans Twitter). A més, la Casa Reial va explicar que els dàtils preparats pels monarques serien enviats a hospitals locals per a l'Iftar, el sopar amb què els musulmans finalitzen el seu dejuni diari.

Aquell mateix dia, els reis van participar en una xerrada amb dones musulmanes, entre elles la jugadora de rugbi Zainab Alema i l'escriptora Hajera Memon. També van mantenir una conversa amb el xef sirià Alarnab al seu restaurant Imad’s Syrian Kitchen. Més tard, van publicar un missatge a les xarxes socials expressant els seus millors desitjos per a aquells que celebren el Ramadà al Regne Unit, la Commonwealth i la resta del món.

Crítiques per la pèrdua d'identitat

Malgrat que aquests gestos tenien com a objectiu mostrar suport i unitat, la reacció d'alguns sectors va ser de total rebuig. Usuaris a les xarxes socials van expressar el seu desacord amb que el monarca: “Per a mi, tot va acabar quan va morir la Reina, ella era una autèntica força per al bé de la nostra nació”. Altres comentaris apuntaven que “l'única religió que s'ha de celebrar i desitjar el millor per a qualsevol cultura és la fe cristiana”.

Algunes veus fins i tot van portar les seves crítiques més enllà, suggerint que el Regne Unit podria estar allunyant-se de les seves tradicions. “En breu, serà el califa de califat del Regne Unit, amb l'abadia de Westminster convertida en mesquita”, va comentar un usuari. Aquest tipus de missatges reflecteixen la sensibilitat del tema religiós en un país on l'Església Anglicana ha estat històricament un pilar fonamental.

Un regnat marcat per la controvèrsia

Carlos III i Camila no són aliens a la polèmica. Des del seu ascens al tron, han pres decisions que han generat divisió entre els britànics, des de la seva postura en temes mediambientals fins a la seva relació amb la Família Reial. Ara, amb aquest gest cap a la comunitat musulmana, han tornat a estar en el punt de mira.

Mentre alguns aplaudeixen el seu intent de promoure la inclusió i la tolerància, altres consideren que estan deixant de banda les tradicions britàniques. Aquest tipus d'accions demostren que qualsevol moviment en l'àmbit religiós continua sent un tema altament delicat i capaç de generar intensos debats dins del Regne Unit.