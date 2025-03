Màxima felicitat amb l'últim de Fran Antón, marit de Kiko Hernández: 'Molt aviat'

Fran Antón, el marit de Kiko Hernández, està d'enhorabona. L'actor i director teatral ha compartit amb els seus seguidors una notícia que estava desitjant donar a conèixer. Si bé no ha entrat en més detalls, el melillenc ha pujat al seu perfil una imatge que mostra què és el que té ara mateix entre mans.

"Estrena molt aviat...", deixava caure Fran Antón a les seves xarxes socials vestit amb l'uniforme de la guàrdia civil. Una enigmàtica instantània amb la qual revela que es troba gravant en aquests moments.

El que se sap és que es tracta d'una producció que HBO emetrà en els pròxims mesos. Sense donar a conèixer qui són els seus companys de repartiment, ni quina és la trama de la ficció en la qual participa, el cert és que Fran Antón està feliç.

Fran Antón sorprèn amb el seu últim treball en el qual interpreta un guàrdia civil

Els seus seguidors no han trigat a felicitar-lo pel seu treball en una sèrie espanyola de la qual no hi ha més detalls. Molts s'han fixat en com de bé li queda l'uniforme de guàrdia civil.

"Com et queda l'uniforme!! No em perdo la sèrie", escrivia un dels seus fidels deixant clar que estan desitjant conèixer el resultat.

El cert és que l'actor ha treballat en diversos projectes tant en cinema, en teatre com en televisió. El seu últim treball en una sèrie va ser el 2023 quan va tenir un paper secundari a Amar en tiempos revueltos d'Antena 3. Una mica abans va aparèixer en un episodi de Valeria, producció que va ser emesa per Netflix el 2020.

El nom del marit de Kiko Hernández precisament va començar a sonar quan es va conèixer la seva relació amb el col·laborador. No obstant això, el melillenc té a les seves espatlles una dilatada carrera sobre els escenaris. Fran Antón va estudiar un Màster en Arts Escèniques a la Universitat Rey Juan Carlos i, encara que s'ha centrat en el teatre, també ha participat en cinema i televisió.

Curiosament Fran Antón i Kiko Hernández, la seva actual parella, van connectar gràcies al teatre. Tots dos van protagonitzar l'obra Distinto, que va suposar el debut del madrileny en les arts escèniques, quan es van conèixer.

"En principi era un company normal, no vaig sentir res en veure'l. Ens vam fer una sessió de fotos per promocionar una obra i després durant la pandèmia zero contacte", recordava el tertulià en compartir que estaven junts.

Kiko i Fran, que per exigències del guió de l'obra es feien un apassionat petó, es van unir davant l'adversitat. "El dia que vam decidir que deixàvem l'obra perquè ho estàvem passant fatal, el nostre petó, que normalment durava 30 segons, va durar dos minuts", revelava Hernández.

El marit de Kiko Hernández està a punt d'estrenar nou treball televisiu

Si bé durant un temps van mantenir-ho en secret, unes fotografies robades d'un viatge que van fer junts a Nova York el març de 2023 van fer saltar les alarmes.

Després de setmanes de rumors, Kiko Hernández va fer un pas endavant i va proclamar el seu amor per Fran Antón als quatre vents. "He trobat l'home de la meva vida", va declarar llavors. "Aquesta persona es diu Fran Antón".

Una notícia després de la qual pocs mesos després va arribar el casament amb el qual l'actor i el col·laborador televisiu van segellar el seu amor davant els seus éssers estimats.

Caldrà esperar que HBO anunciï l'estrena de la nova producció per comprovar com li queda a Fran Antón el paper de guàrdia civil que interpreta a la sèrie.