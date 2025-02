Gir de 180º amb la inesperada decisió que han pres Penélope Cruz i Javier Bardem

Penélope Cruz i Javier Bardem han pres una decisió que ha donat un gir de 180º a la seva situació. La parella, que durant anys va viure als Estats Units per motius professionals, ha decidit establir-se a Espanya de manera definitiva. El seu amor pel seu país natal i el desig de criar els seus fills en un entorn més familiar han estat factors clau en aquest canvi de vida.

Després d'una llarga temporada a Los Angeles, on van consolidar les seves carreres a Hollywood, el matrimoni va decidir tornar a Madrid. El seu fill gran, Leo, va néixer a Califòrnia el 2011, però la seva filla Luna ja va venir al món a Espanya el 2013. Des de llavors, la família ha gaudit d'una vida més tranquil·la lluny del focus mediàtic de Hollywood.

Javier Bardem ha explicat en una entrevista recent per què aquesta decisió va ser tan important per a ells. "La meva dona i jo som coneguts a Espanya, però ens deixen sols", va afirmar l'actor. Durant un temps es va sentir perseguit per la premsa, però ara ha trobat la calma que tant anhelava.

Per a Bardem, no hi ha millor lloc al món per viure que Espanya. "Mai he sentit res més que amor, gratitud, alegria i diversió als carrers", va confessar. Precisament per això, van decidir quedar-se al seu país, on se senten realment a casa.

Tant ell com Penélope sempre han portat Espanya al seu cor. Encara que les seves carreres els han portat a treballar en diferents parts del món, la seva connexió amb les seves arrels ha estat inquebrantable. "Ens sentim com si estiguéssim entre la nostra gent", va declarar l'actor.

Javier Bardem està content amb el pas que ha fet

Aquest retorn també ha permès que els seus fills creixin en un entorn més proper i familiar. A Espanya, poden gaudir d'una infància més normal sense la constant atenció dels mitjans nord-americans.

La història d'amor entre Penélope i Javier va començar fa més de 30 anys. Es van conèixer al rodatge de Jamón, jamón el 1991, però no va ser fins 17 anys després quan van iniciar una relació sentimental. Va ser el 2008, mentre filmaven Vicky Cristina Barcelona, quan es van retrobar i es van adonar que seguien sentint alguna cosa especial l'un per l'altre.

Bardem ha recordat en diverses entrevistes com va ser aquella primera trobada. "Ella tenia 17 anys i jo 22", va explicar. "Ens vam conèixer a la prova de vestuari, ens vam mirar i suposo que va passar alguna cosa. Alguna cosa que no té explicació i que va més enllà de la lògica i el raonament".

Malgrat la forta connexió que van sentir des del principi, les seves vides van prendre camins diferents. Durant anys no van mantenir contacte, però aquella química especial mai va desaparèixer. Quan es van retrobar el 2008, tot va encaixar de manera natural.

L'èxit i la fama van arribar molt ràpid per a Javier Bardem. Després de Jamón, jamón, la seva carrera va enlairar-se i aviat es va convertir en una estrella del cinema internacional. No obstant això, amb la fama també van arribar les complicacions.

"Recordo que pensava: 'Vaja, això de la fama està bé. La gent em reconeix. Sóc important'", va confessar. Gaudia dels privilegis que li donava la popularitat, però aviat es va adonar que tot era superficial. "Un va a les discoteques, et conviden, les noies venen i parlen amb tu. Però després comences a veure que tot és fals".

Va ser en aquell moment quan va decidir protegir-se i distanciar-se de la vida pública. "Res ni ningú es comporten amb tu com ho farien amb una altra persona", va explicar. Com a actor, necessitava observar la realitat per nodrir el seu treball, però ser constantment el centre d'atenció feia que això fos impossible.

Penélope Cruz i Javier Bardem viuran a Madrid

Després d'iniciar la seva relació el 2008, Penélope i Javier no van trigar a formalitzar la seva unió. El 2010 van fer la seva primera aparició pública com a parella als Premis Goya. Aquell mateix any, el 13 de juliol, es van casar en una cerimònia privada a les Bahames.

Des de llavors, han format una de les parelles més sòlides i admirades del món del cinema. El seu amor ha resistit el pas del temps i junts han construït una família amb els seus dos fills, Leo i Luna.

Bardem ha parlat en nombroses ocasions del profund respecte i admiració que sent per la seva esposa. "Penélope és una dona increïble, forta, talentosa i una mare meravellosa", ha dit. Junts han trobat l'equilibri entre les seves exitoses carreres i la seva vida familiar.

Ara, amb el seu retorn definitiu a Espanya, la parella busca estabilitat i una vida més tranquil·la. Encara que seguiran viatjant per treball, la seva llar és a Madrid, on han trobat la pau que tant buscaven.

Aquest canvi també els permetrà estar més a prop de les seves famílies i amics. Per a ells, la qualitat de vida i la felicitat dels seus fills són el més important. A Espanya, poden gaudir d'una vida més autèntica i allunyada de la pressió mediàtica de Hollywood.