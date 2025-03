Carmen Borrego diu el que molts callen d'Anabel Pantoja: 'Sempre ha volgut...'

Carmen Borrego ha estat de les últimes a pronunciar-se sobre els esdeveniments que viu Anabel Pantoja. La col·laboradora de Vamos a Ver es referia a la decisió de la neboda d'Isabel Pantoja de viure lluny de la Península. "Anabel sempre ha volgut estar a Canàries, ella pensava que era un oasi perquè no hi havia premsa", soltava la germana de Terelu Campos.

Unes paraules amb les quals la tertuliana insinuava que la intenció de Pantoja era trobar la tranquil·litat amb la qual no comptava a Sevilla. Sandra Aladro, companya de Carmen Borrego en l'esmentat espai de Telecinco, matisava l'aportació de la seva companya: "Els periodistes van on hi ha notícies".

Va ser el 2018 quan Anabel Pantoja va conèixer en una discoteca a Gran Canària a Omar Sánchez. Després de començar una relació virtual, un any després, Anabel Pantoja es mudava a Canàries, on ambdós van passar el confinament junts.

Carmen Borrego aclareix el motiu pel qual Anabel Pantoja es va mudar a Canàries

Aleshores la influencer compartia a xarxes una publicació que deixava a la vista quins eren els seus sentiments. Anabel explicava el que deixava enrere amb aquest pas endavant: "la meva ciutat, la meva gent, el meu barri i tot el que vaig viure fins als 33 anys".

Tot i així llançava un desig: "Espero poder gaudir igual aquí. No vull mirar enrere i veure Sevilla perquè se'm fa un nus a la gola. Et dic fins després i ens veiem aviat".

Aleshores ella no podia imaginar que contrauria matrimoni amb el windsurfista canari i menys encara que mesos després del casament el seu vincle es trencaria. Després, Anabel va mantenir un romanç que va durar un any amb Yulen Pereira que va acabar el març del 2023.

Mentrestant, la filla del difunt Bernardo Pantoja va decidir mantenir la seva residència a les illes. Una postura que va mantenir quan va començar amb la seva actual parella, David Rodríguez. Anabel ha demostrat en moltes ocasions el feliç que se sent a casa seva d'Arguineguín, el lloc que ha triat per formar una família.

Anabel Pantoja buscava a Canàries tenir lluny la premsa

'Villa Panto', com ella mateixa anomena la seva llar, és un modern xalet de disseny minimalista amb vistes al mar, piscina i una gran terrassa. Un espai en el qual la influencer buscava gaudir de l'exclusivitat i tranquil·litat que caracteritza el lloc.

No obstant això, Anabel ha vist com els últims esdeveniments de la seva vida han desembocat en quelcom que ella no esperava. L'ingrés de la seva filla i la posterior notícia de la investigació judicial que segueix el seu curs han provocat que la influencer tingui la premsa a les portes de casa.

Una incòmoda situació amb la qual Anabel s'ha vist obligada a conviure i que tot apunta es prolongarà durant els pròxims mesos.