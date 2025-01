Gir de 180º en la relació de Gerard Piqué i Clara Chía: Shakira posa nous límits

Si pensaves que la telenovel·la entre Gerard Piqué, Shakira i Clara Chía havia arribat al final, prepara't, perquè encara queden episodis per estrenar. La cantant no ha deixat de llançar dards enverinats en les seves cançons, demostrant que la música és la seva millor arma.

Mentrestant, l'exfutbolista segueix amb la seva vida, acompanyat de la seva parella, però amb l'ombra de la colombiana amenaçant en cada decisió. Entre acords legals, clàusules secretes i una agenda impossible, la relació entre aquests tres continua generant titulars.

Gir de 180º en la relació de Gerard Piqué i Clara Chía

Laura Fa i Lorena Vázquez, conegudes com Les Mamarazzis, han matisat la informació publicada per Vanitatis. Aquest mitjà, va assegurar que Piqué havia llogat un pis a Miami i que ja vivia allà amb els seus fills des de gener. Segons Fa i Vázquez, això no és cert.

Gerard Piqué no ha llogat recentment el pis, sinó que ja el tenia d'abans, i tampoc hi resideix de manera permanent. A més, desmenteixen que l'exfutbolista i Clara Chía hagin optat per un model de convivència de viure separats per un temps prolongat.

El que sí que han revelat és un acord inèdit que fins ara no es coneixia. I és que segons sembla, Shakira hauria prohibit que Milan i Sasha visquessin a la mateixa casa que Clara Chía. Un detall que, coneixent el que ha succeït anteriorment, no és d'estranyar.

La clàusula secreta de Shakira

D'acord amb Les Mamarazzis, Piqué i Chía van revisar el calendari de la gira de Shakira i van planificar els dies en què el català viatjarà a Miami. En aquests dies, Chía no viurà amb ell, però això no serà per un període indefinit, sinó només en dates concretes.

El més cridaner d'aquest acord és que confirma l'existència d'una clàusula secreta dins del conveni de custòdia dels nens. Segons aquesta condició, imposada per Shakira, els fills de l'exparella no poden conviure sota el mateix sostre que Clara Chía.

Això explica per què Piqué ha hagut de fer ajustos en la seva logística quan viatja a Miami. Assegurant-se que la seva parella no estigui present mentre ell estigui amb els seus petits, Milan i Sasha.

Aquest nou detall afegeix un capítol més a la història de conflictes entre Shakira i Piqué. Reflectint que delicada continua sent la seva relació i la necessitat d'acords estrictes per a la criança dels seus fills enmig del conflicte mediàtic.