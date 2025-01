Comunicat urgent d'Irene Rosales sobre la situació de Manuel Cortés a 'GH Dúo'

Irene Rosales ha llançat un comunicat urgent a través de les seves xarxes socials. L'esposa de Kiko Rivera ha parlat públicament sobre la situació de Manuel Cortés, qui es troba actualment concursant a Gran Hermano Dúo. Manuel ha estat nominat juntament amb Maica i Àlex Guita, generant tensió entre els seus seguidors i familiars.

Manuel, fill de Raquel Bollo, s'ha enfrontat a una de les setmanes més complicades des del seu ingrés al reality. Malgrat el seu caràcter fort i la seva estratègia, ha estat inclòs en la llista de possibles expulsats. Això ha causat una reacció immediata per part del seu entorn proper, que no ha escatimat esforços per salvar-lo.

Raquel Bollo, mare de Manuel Cortés, i Alma Bollo, la seva germana, han utilitzat intensament les seves xarxes socials. Ambdues han demanat als seus seguidors que centrin els seus vots en Àlex Guita, amb l'objectiu que Manuel continuï la seva aventura a la casa més famosa de la televisió. La família ha emfatitzat com és d'important per a Manuel aprofitar aquesta oportunitat única en la seva carrera.

Irene Rosales envia un comunicat donant suport a Manuel Cortés

Enmig d'aquesta situació, Irene Rosales també ha decidit alçar la seva veu i ha compartit un missatge ple de suport per a Manuel. En les seves històries d'Instagram, ha escrit: “Manuel, t'estem donant suport, afecte. Has de seguir gaudint d'aquesta experiència tan bonica i nosaltres hem de seguir gaudint de tu”.

Amb aquestes paraules, Irene ha mostrat com recolza el seu cunyat en aquest moment crític del concurs. Encara que no ha demanat directament que es voti per Àlex, la seva publicació ha deixat clara la seva posició. Molts dels seus seguidors han interpretat aquest missatge com una invitació a votar per Àlex per assegurar la permanència de Manuel en el programa.

Els fans de Manuel han reaccionat ràpidament al comunicat d'Irene. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport al concursant, destacant el seu carisma i autenticitat dins de la casa.

Manuel Cortés encara no sap que Irene Rosales està del seu costat

Mentrestant, dins de la casa, Manuel sembla aliè a tot el que ocorre fora. Ha continuat participant en les proves setmanals i enfortint les seves relacions amb els altres concursants. No obstant això, la seva actitud també ha estat analitzada pels espectadors, que no han deixat de comentar sobre el seu rendiment i les tensions que ha generat amb alguns dels seus companys.

La decisió final està en mans del públic. Els vots seran els que determinin si Manuel segueix el seu camí a Gran Hermano Dúo o si ha d'abandonar la casa.

Mentrestant, el suport de la seva família i éssers estimats ha quedat més que evident. Irene Rosales, Raquel Bollo i Alma Bollo han deixat clar que no permetran que Manuel enfronti aquesta situació sense suport.

Les pròximes hores seran decisives. Els seguidors del reality estan atents a cada moviment i missatge dels familiars dels nominats. Sens dubte, la situació de Manuel Cortés ha generat una onada d'emocions dins i fora de la casa.