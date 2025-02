La notícia sorpresa d'Aracely Arámbula, exdona de Luis Miguel: 'No hi ha res'

Aracely Arámbula ha donat a conèixer una informació relacionada amb el gran dels seus fills, fruit de la seva relació amb el cantant Luis Miguel. L'actriu mexicana sortia al pas dels rumors que apunten que Miki seguirà l'exemple del seu pare com a cantant. “La veritat és que no, per ara no hi ha res d'això”, va assegurar desmentint que el jove vagi a pujar-se a un escenari.

L'ex del Sol de Mèxic responia a les preguntes de la premsa en la presentació de Perfume de Gardenia, l'obra de teatre en la qual participa. La veritat és que les declaracions de l'actriu contradiuen les paraules de l'empresari Antonio Pérez Garibay. Aquest va assegurar que el jove, fill de Luis Miguel, es troba ja preparat per fer el seu debut musical a nivell mundial.

No obstant això, després d'escoltar Aracely Arámbula queda clar que els fills d'aquesta es prendran més temps per aparèixer públicament.

Aracely Arámbula desmenteix que el seu fill gran vagi a seguir els passos del seu pare

Després del rebombori mediàtic que van provocar les declaracions de Pérez Garibay, Arámbula insisteix que els seus fills estan centrats en els seus estudis.

"Em tenen prohibit que parli d'ells", va assegurar sobre el missatge que li han transmès Miki i Daniel. "Ells mateixos em van dir: «Ja, no volem saber res»…", va insistir l'actriu durant la xerrada, ferma en la seva decisió de respectar el que els adolescents li han demanat.

Cal recordar que aquesta postura que els joves han manifestat no és d'ara. Ja l'any passat es va parlar del desinterès d'ambdós per les càmeres. Si bé a Aracely li agradaria poder pujar imatges dels seus fills a les xarxes socials, ella respecta la seva decisió.

Aracely Arámbula insisteix que els seus fills volen mantenir-se al marge del focus mediàtic

A més, Arámbula també va declarar que els donarà suport si després busquen dedicar-se a la música o la televisió. "Si a ells els agradessin les càmeres, aquí estarien al meu costat. Daniel és molt graciós i a Miguel també li agrada l'actuació, els crida la música, els crida tot això", va assegurar.

Antonio Garibay, amic de Luis Miguel, va avançar que el primogènit de l'artista s'estrenaria com a cantant a Europa. "Ve alguna cosa molt gran, estaran molt orgullosos, estic segur que Miki superarà el pare i la mare, cantant, guapíssim", explicava al desembre.

No obstant això, aquestes declaracions han estat completament desmentides per la que va ser parella del mexicà. Aracely Arámbula insisteix que els seus dos fills per ara es mantenen ferms en el seu desig de seguir amb la seva vida lluny de les càmeres.