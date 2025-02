Confirmada la gran notícia sobre Jasmine, filla d'Albano Carrisi i germana d'Ylenia

Jasmine Carrisi, la filla d'Albano Carrisi i germana d'Ylenia Carrisi, ha confirmat una gran notícia: ha tret la seva primera cançó en espanyol. Nascuda en una família amb una rica herència musical, Jasmine ha decidit seguir els passos del seu pare i llançar-se a la indústria musical.

Recentment, Jasmine ha llançat el seu nou single titulat Non Adesso (No ara), que ha gravat en espanyol. El lloc escollit per al videoclip ha estat Barcelona i el resultat sembla haver-la convençut, ja que ha assegurat que ha quedat molt bé.

Jasmine Carrisi, filla d'Albano Carrisi, dona una última hora

Jasmine Carrisi és una jove artista italiana amb un cognom de sobres conegut. La filla d'Albano Carrisi i germana de la desapareguda Ylenia Carrisi ha sorprès amb el seu nou treball. Un treball que va presentar fa uns dies al programa Fiesta.

Criada en un ambient artístic, ha estat influenciada per la seva mare, Loredana Lecciso, qui és una reconeguda estrella de la televisió italiana. Però també pel seu pare, de qui sembla haver heretat el seu talent per la música. La gran notícia que s'ha confirmat de Jasmine Carrisi és que ha tret la seva primera cançó en espanyol.

Es tracta del single Non Adesso (No ara), una cançó que parla sobre la superació d'una relació tòxica i de la independència femenina. El videoclip ha estat gravat a Barcelona i el resultat ha estat del tot satisfactori per a Jasmine que espera que sigui tot un èxit.

És la primera vegada que la filla d'Albano es llança a gravar un tema en espanyol. Reconeix que és una cosa que desitjava, ja que, gràcies al seu pare, sent apreci per Espanya. "Sempre m'ha interessat fer una cançó en espanyol perquè des que era superpetita estava escoltant cançons llatines", reconeix.

Jasmine explica que els anys en què Albano va viure a Espanya també han calat en ella. Tant és així, que es planteja mudar-se de manera definitiva a Madrid per explorar la seva cultura i unir-la a la seva. "M'encantaria, la vostra música té gèneres que sempre m'han agradat i, a més, s'assembla molt a la d'Itàlia", ha assenyalat.

Jasmine Carrisi segueix els passos d'Albano

Al marge de la fama que es va crear en Ylenia Carrisi després de la seva desaparició, Jasmine ha sorprès amb el seu salt a la música. Als seus 23 anys, està disposada a seguir els passos del seu pare i convertir-se en tot un símbol sobre els escenaris.

En una recent entrevista, reconeix que el seu interès per la música no és una cosa que hagi agafat els seus pares per sorpresa. Jasmine prové d'una família d'artistes amb el seu pare com a cantant i la seva mare com una reconeguda actriu italiana.

Per a ella, la fama dels seus progenitors podria ser un hàndicap, però manté que el seu gènere musical no té res a veure amb el d'Albano. "És molt diferent, la música en general ha canviat moltíssim en els últims anys", ha explicat.

La seva decisió de dedicar-se a la música ha estat ben rebuda pels seus pares, sent Albano el que més ho ha celebrat. Sobretot, el fet que s'hagi aventurat a gravar un tema en espanyol, l'idioma del país que el va acollir durant anys. "És molt proper a Espanya i ha viscut aquí molt de temps", ha assenyalat.

La jove cantant ha esmentat en diverses entrevistes que sempre ha sentit una connexió especial amb la música. Des de petita, ha estat envoltada de melodies i ritmes, cosa que ha influït en el seu desig de convertir-se en artista. A més, reconeix que anar de gira amb el seu pare "em va influir molt", d'aquí el seu desig de dedicar-se a la música.