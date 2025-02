Isabel Rábago fa una cosa impensable amb els caps de Telecinco: 'Absurds i ridículs'

Setmanes després de confirmar-se la seva sortida de Mediaset, Isabel Rábago sorprèn amb l'últim i impecable gest que ha tingut amb els caps de Telecinco. La comunicadora ha tornat a les xarxes per carregar durament contra ells: "Estan escrivint els capítols més absurds i ridículs".

Una confessió que té el seu origen en un dels posts que el compte oficial de Algo Pasa TV ha publicat a X aquest diumenge, 23 de febrer. En ell, aquest portal de notícies no ha dubtat a arremetre amb duresa contra l'empresa de Fuencarral.

Aquestes crítiques tenen el seu origen en l'últim pas que ha fet Mediaset Espanya. I és que, segons han pogut comprovar ells mateixos, la productora Mandarina, empresa afí a aquest grup audiovisual, ha registrat la marca Algo Pasa.

"Vaja, Mediaset. A més de robar la feina d'altres companys, també ho començareu a fer amb les marques? Un mes de silenci que potser arriba al seu final. La que s'acosta, estimats!"

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat per res desapercebuda entre la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos d'ells han volgut compartir les seves opinions al respecte.

Tanmateix, hi ha hagut un comentari que ha destacat per sobre de la resta: el d'Isabel Rábago. Tot i que s'ha mantingut en silenci durant aquestes setmanes, no ha tingut cap problema a titllar d'"absurds i ridículs" els últims moviments dels caps de Telecinco.

Isabel Rábago sorprèn a més d'un amb l'últim missatge que ha dedicat als seus antics caps de Telecinco

Només fer-se ressò d'aquesta publicació, Isabel Rábago no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir-la amb tots els seus seguidors de la xarxa social X. A més, i per si això fos poc, l'advocada i comunicadora ha carregat durament contra els seus antics caps de Telecinco:

"Des de fa diversos mesos s'estan escrivint els capítols més absurds i ridículs de Mediaset. És tot tan absurd, és tot tan mediocre... En fi!"

Va ser a principis d'any quan van saltar totes les alarmes al voltant d'Isabel Rábago, i tot en confirmar-se el seu inesperat i imminent acomiadament de Telecinco.

Segons va revelar El Confidencial Digital, tot i ser una de les cares més conegudes de Vamos a ver, el seu nom havia estat eliminat de la seva llista oficial de col·laboradors. Gest que, després de més d'una dècada, va marcar el final de la seva trajectòria dins de Mediaset Espanya.

Com era d'esperar, aquesta informació va generar un gran enrenou. Tant és així que, des de llavors, van començar a sortir a la llum diverses informacions relacionades amb l'acomiadament d'Isabel Rábago.

Per aquest motiu, a l'excol·laboradora de Telecinco no li va quedar altra opció que emetre un contundent comunicat a través del seu perfil d'Instagram. "Davant les falses i greus acusacions que s'estan divulgant en alguns mitjans sobre el meu «acomiadament», m'he vist en l'obligació d'emprendre accions legals".

Tal com assegura a continuació Isabel Rábago, "la meva carrera professional és el resultat de molt esforç, sense padrins, sense amiguismes, sense ajuda de ningú".

Per això, i igual que "la majoria dels que ningú no ens ha regalat res", "la meva resposta sempre ha estat la feina. I remar sempre a favor dels interessos de totes les productores en què he treballat per a Mediaset", va afegir a continuació.