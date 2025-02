Així han crescut les filles de Joan Gràcia, excompany de Paco Mir a El Tricicle

El Tricicle, l'icònic grup còmic que va revolucionar el teatre amb el seu humor gestual, ha deixat una empremta inesborrable en generacions d'espectadors. Amb el seu estil únic, Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia van aconseguir omplir teatres arreu amb la seva màgia.

Cadascun d'ells ha seguit el seu camí, però hi ha una cosa que no ha canviat: la seva passió pel teatre i el suport incondicional dels seus éssers estimats. Entre ells, destaquen les tres dones en la vida de Joan Gràcia, un home afortunat tant en la seva vida personal com professional.

Joan Gràcia i Ana Fernández: una parella feliç

Joan Gràcia, als seus 67 anys, continua sent una de les figures més admirades en el món de l'espectacle. Actualment, és el director creatiu del famós restaurant Lío a Eivissa, treballant per al Grup Pacha i liderant el cabaret que atrau milers de turistes cada temporada.

No obstant això, el seu èxit sobre els escenaris no és l'únic que l'ha convertit en un home afortunat. En la seva vida personal, la seva dona, Ana Fernández, exmodel i mare de Julieta i Carlota, és el pilar que l'acompanya.

Ana Fernández, amb la seva elegància i discreció, ha estat un suport fonamental en la vida de Gràcia. Des del seu matrimoni, l'exmodel ha aconseguit mantenir-se allunyada dels focus, malgrat la seva relació amb una de les figures més reconegudes de l'espectacle.

Així han crescut Julieta i Carlota, les guapíssimes filles de Joan Gràcia

Juntament amb ella, les filles de la parella, Julieta i Carlota, han crescut en un ambient envoltat de creativitat i art. Ambdues, amb una bellesa que reflecteix la gràcia de la seva mare i la simpatia del seu pare, són el reflex d'una llar plena d'amor i harmonia.

Encara que Joan Gràcia és una estrella en el seu propi dret, la seva família és la seva veritable fortuna. La relació amb la seva esposa i les seves dues filles, Julieta i Carlota, és un exemple de com l'èxit professional pot anar de la mà d'una vida personal plena.

Mentrestant, Carles Sans continua fent teatre, després d'anys de silenci, i Paco Mir continua la seva tasca com a director teatral i dibuixant. El Tricicle ja no està en escena, tanmateix, el llegat d'aquest grup seguirà viu a través dels records i l'afecte de tots els seus seguidors.