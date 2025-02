Gran aplaudiment a Massiel a '¡De Viernes!' per la confessió sobre la seva salut

Massiel va reaparèixer ahir a televisió i va emocionar tothom. La cantant es va asseure al plató de ¡De Viernes! per parlar sobre el moment més difícil de la seva vida. En els últims mesos, ha travessat una dura batalla contra el càncer de pulmó.

Només començar l'entrevista, Massiel es va mostrar sincera i sense filtres. Amb el seu inconfusible caràcter, va confessar el molt que ha après en aquest temps. “Tu et pots jubilar de cantar, però del que no et pots jubilar mai és de la vida”, va dir amb convicció.

Les seves paraules van impactar els presents. Una frase que encarna una gran lliçó. I és que l'artista ha demostrat que després de passar per un any ple d'alts i baixos on a la seva malaltia es va sumar la pèrdua del seu germà, ara té esperança.

Gran aplaudiment per a Massiel a ¡De Viernes! després de la seva confessió sobre el seu estat de salut

Però el moment més emotiu va arribar quan va revelar fins a quin punt ha estat difícil aquest procés. “He estat a punt de morir-me de càncer de pulmó, llavors, callada per a què?”, va expressar amb rotunditat. Les seves paraules van ressonar al plató, provocant un profund silenci entre els presents.

Massiel en la seva entrevista va voler deixar clar que ha passat per uns mesos d'autèntica angúnia i és que va afirmar que "estic viva de miracle, ha estat una batalla fotuda". Unes paraules que van deixar tot el públic commocionat, però que van arrencar un gran aplaudiment entre els presents al plató.

L'artista va explicar que, en un primer moment, va haver de ser intervinguda a petició dels seus metges a través de l'esquena. Això ho van fer per extirpar-li gairebé un pulmó sencer. Una operació que la va portar a sotmetre's a un procés de quimioteràpia intens i dur.

"Això és el pitjor, la químio et deixa feta una merda i allà comença un calvari", va confessar Massiel. Tot i que l'artista ha demostrat que ja ha passat la pitjor part està llesta per tornar amb més força que mai.

Massiel ha tornat a la televisió gràcies a ¡De Viernes!

Massiel va deixar clar que aquest últim any ha estat duríssim. Ha enfrontat pors, incertesa i tractaments complicats.

Però ara se sent més forta que mai. “Tinc més ganes de parlar que mai”, va afirmar amb determinació. La seva valentia i sinceritat van commoure a tothom.

El públic, emocionat, va esclatar en un aplaudiment absolut perquè el seu testimoni de lluita i superació ha calat profundament. L'artista va demostrar que continua sent un esperit indomable. Una lliçó de vida que ningú al plató oblidarà.