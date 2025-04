Gir total a 'Supervivientes': es filtra la notícia sobre Montoya que ho canvia tot

Montoya torna a estar en el punt de mira. El seu pas per Supervivientes no deixa de generar titulars i aquesta vegada, el que ha sortit a la llum ho canvia tot. Es van filtrar uns dies uns àudios d'ell parlant malament del seu defensor de Supervivientes, encara que ara s'ha demostrat que en realitat són amics.

Des de la seva participació a La Isla de las Tentaciones, Montoya ha estat a l'ordre del dia. La seva personalitat, el seu caràcter i les seves decisions l'han convertit en un rostre conegut per a l'audiència. Ara, amb la seva presència a Supervivientes, cada setmana apareixen noves dades que revelen més sobre la seva intimitat.

Fa tan sols uns dies, el programa Fiesta va dedicar part del seu espai a analitzar l'actitud del sevillà a Hondures. Emma García no va poder ocultar la seva sorpresa en escoltar uns àudios que podrien desemmascarar Montoya. En ells, es parlava directament de Vier Márquez, el seu defensor al plató de Supervivientes.

Tots se sorprenen pel que s'ha destapat sobre Montoya i el seu defensor de Supervivientes

El més cridaner va ser la fredor de Montoya en aquella conversa, que va tenir lloc abans que viatgés a Hondures. Segons el magazín de Telecinco, Montoya va dir que Vier no era el seu amic i que no tenien res a veure. Que l'havia triat perquè tenia contactes, sabia fer televisió i perquè "manipula molt bé".

Una revelació que va caure com una bomba. Les xarxes es van incendiar i el públic es va dividir. Alguns es van sentir traïts mentre altres van demanar esperar abans de jutjar i aquesta espera ha tingut recompensa.

Aquest passat dilluns, Leticia Requejo va donar una exclusiva a TardeAR que fa un gir de 180° a tot l'anterior. La periodista va rebre una trucada urgent. A l'altre costat del telèfon: Cristóbal, amic íntim de Montoya.

Gir de 180° a Supervivientes després de l'exclusiva que s'ha destapat sobre l'entorn de Montoya

Segons va explicar Leticia en directe, Cristóbal havia de ser el defensor de Montoya a Supervivientes, però no va poder per motius laborals. L'elegit va ser Vier i sí, Montoya i Vier són amics des de la infància. Són grans amics, es coneixen de tota la vida, Vier no vol fama i només busca el millor per a Montoya.

I el més fort: els àudios filtrats haurien sortit de l'entorn d'Anita, ex de Montoya. Una maniobra, segons Requejo, per perjudicar el seu concurs.

La notícia ho canvia tot. On abans hi havia dubtes, ara hi ha certeses i on hi havia distància, ara hi ha suport. Vier i Montoya sí que són amics i això ha alegrat a molts.