Tothom al·lucina amb el que han filtrat sobre Carmen Alcayde i Montoya: 'Tenen…'

L'emissió de TardeAR del passat dijous va deixar a tots els espectadors amb la boca oberta després d'oferir una exclusiva sobre la participació de Carmen Alcayde a Supervivientes. En una connexió en directe carregada d'emoció, el germà de la concursant, Pedro Alcayde, es va unir a l'espai per defensar públicament la seva germana. Carmen Alcayde en les últimes setmanes ha estat objecte d'intensos comentaris pel seu comportament i per la seva relació amb Montoya i el seu germà ha confessat que: "Tenen molta química".

Durant la tertúlia, els col·laboradors van comentar l'alt grau de dramatisme que Carmen mostra en cadascuna de les proves del concurs. Des de crits fins a escenes plenes de tensió, la seva actitud no ha passat desapercebuda.

Però va ser Pedro qui va donar la clau per entendre el caràcter de la seva germana, afirmant amb rotunditat: “Jo estic patint gairebé tant com ella, Carmen és un torb. Ella des de petita és així, no està fent teatre, se l'emporten les emocions, se l'emporten els dimonis”.

Ningú esperava el que s'ha comentat sobre Carmen Alcayde i Montoya

Les declaracions del germà no es van quedar aquí. En un moment curiós, els col·laboradors li van preguntar per què Carmen sol plorar sense que se li vegi una sola llàgrima, al que Pedro va respondre sense dubtar: "Ella crida".

"Crida molt i no deixa anar llàgrimes, és més de cridar". Una frase que, sens dubte, va generar rialles i desconcert a parts iguals entre els presents al plató. Encara que el que més va sorprendre va ser el que es va dir sobre que Carmen Alcayde s'estaria acostant a Montoya perquè li agrada.

Es filtra la veritat sobre la relació de Montoya i Carmen Alcayde

No obstant això, el més impactant de la tarda va arribar quan Pedro va parlar obertament sobre la relació de Carmen amb el seu company Montoya, un dels seus majors suports dins del reality.

“Carmen el que té és afinitat. Hi ha vegades que tenen química, i al final Carmen i Montoya són igual d'intensos i allà s'han trobat”, va confessar. Aquestes paraules van sorprendre profundament els col·laboradors, ja que molts pensaven que Carmen s'havia acostat a Montoya per un interès romàntic.

Pedro va voler tancar aquesta especulació aclarint: “Carmen no se sent estimada a l'illa i l'únic que li fa cas és Montoya, són amics”. Aquesta revelació ha deixat a tots al·lucinats, ja que ningú esperava que la connexió entre Carmen i Montoya fos simplement una amistat intensa, marcada per la complicitat i l'entesa mútua. Serà aquesta la clau perquè Carmen Alcayde continuï forta en la recta final del concurs? El temps ho dirà.