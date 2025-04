Exigeixen la cancel·lació de 'Supervivientes' després del que ha succeït amb Almácor

Supervivientes ha tornat a ser objecte de nombroses crítiques per part dels fans del programa i, especialment, d'Almácor. Segons l'audiència, existeix un tracte qüestionable per part de l'organització amb el cantant urbà. Concretament, exigeixen la cancel·lació immediata del reality pel tracte "vergonyós" del qual és víctima el concursant.

Tot es va desencadenar arran d'un accident que Almácor va patir durant una de les proves. El supervivent va patir una aparatosa caiguda que va requerir atenció mèdica immediata, però malgrat l'incident, li van permetre continuar participant. El que per a molts va ser una cosa "indignant" i que mai hauria passat amb altres concursants.

L'audiència ataca ferotgement Supervivientes pel que ha passat amb Almácor

La nova edició de Supervivientes és una autèntica muntanya russa per als teleespectadors. Des de l'inici, el reality no ha deixat de generar reaccions de tota mena i l'última ha tingut a Almácor com a protagonista. El descontentament amb l'organització del programa és enorme i ja hi ha veus que demanen la seva cancel·lació.

El motiu es troba en el tracte que, segons els seguidors d'Almácor, aquest està rebent per part de Supervivientes. Opinen que hi ha concursants de "primera i de segona" i que existeix una clara diferència en el tracte que reben. Com a prova es troba l'accident que va patir el cantant urbà durant una prova i com va reaccionar l'organització.

Almácor va patir una aparatosa caiguda que bé podria haver-li ocasionat greus danys físics. "M'he rebentat", va exclamar el supervivent amb un dolor visible a l'espatlla. El jove va ser atès pel servei mèdic, però després de l'exploració, van determinar que podia seguir endavant.

Aquesta situació ha generat debat entre els espectadors, que qüestionen la decisió de permetre que Almácor participés en proves addicionals després de l'accident. Alguns argumenten que, encara que ell insistís a seguir, l'organització havia de prioritzar el seu benestar i evitar exposar-lo a més riscos. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris expressant preocupació pel seu estat físic i criticant la falta de precaució del programa.

La falta d'empatia per part de Supervivientes amb Almácor ha molestat els seus seguidors que exigeixen transparència i igualtat. Al fil d'això, han manifestat que existeix una clara diferència entre els supervivents.

Almácor revoluciona els fans de Supervivientes

Almácor ha creat un autèntic moviment fora d'Hondures. Els seguidors de Supervivientes estan revoltats després de l'incident que va desencadenar diferents teories sobre el programa.

Concretament, s'ha assenyalat un possible tracte desigual entre els concursants. Els seguidors del programa han observat que, mentre alguns participants reben atenció i cures especials, altres, com Almácor, semblen ser tractats de manera més indiferent.

"Us imagineu si aquesta foto fos de Montoya o Anita?, ens haurien donat 20 informes mèdics durant la gala", va comentar una usuària. "Almácor és concursant de segona i no mereix ni que li preguntin com està, vergonyós", va apuntar. "Doncs imagina't Terelu, és que arriben a obrir els informatius amb el succés", va coincidir un altre.

No obstant això, altres justifiquen la reacció de Supervivientes afirmant que la caiguda "no va ser tan greu", per la qual cosa no hi havia problema que continués. L'estat d'Almácor va ser una incògnita per als seus seguidors, ja que el programa no va oferir molts detalls sobre la seva evolució.

És aquest fet el que ha cridat l'atenció, ja que contrasta amb el tracte que han rebut altres concursants que han patit contratemps. La imatge d'Almácor amb el braç embenat va fer saltar les alarmes dels seus fans que demanaven més informació sobre el seu estat. De moment, l'equip mèdic va creure oportú que continués i no va requerir ser evacuat per a una major avaluació sobre el seu benestar.