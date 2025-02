La confessió de la reina Letícia a Matías Prats fora de càmeres: 'No vull…’

Durant la seva última entrevista a televisió, Matías Prats ha revelat la inesperada confessió que li va fer la reina Letícia fora de càmeres fa uns mesos. Unes paraules que, com era d'esperar, han deixat a més d'un veritablement sorprès: “No vull fer un pas enrere”.

Aquest dimecres, 5 de febrer, el presentador d'Antena 3 Noticias ha visitat el plató de El Hormiguero juntament amb la seva companya, Susanna Griso. I tot per celebrar amb Pablo Motos una data molt important: el 35è aniversari de la cadena.

Tots dos convidats han compartit amb els televidents, entre altres coses, com van viure ells la cobertura de la DANA. Moment en què Matías Prats ha deixat a més d'un sense paraules en desvelar la impactant confessió que li va fer la reina Letícia en aquell moment, quan les càmeres no gravaven.

Tal com ha començat a relatar el comunicador, “vaig tenir l'ocasió d'estar el dia que la família reial va visitar Paiporta amb les autoritats i vaig poder narrar el que va passar”.

A més, i per posar en context a tots els televidents, el convidat ha assegurat a Pablo Motos que no li va estranyar la reacció que van tenir aquell dia els valencians. I és que cal recordar que la comitiva presidida per Felip VI i la reina Letícia no va ser molt ben rebuda.

“A veure, es veia venir. Havíem vist la dificultat d'arribar, era tot devastació, totes les parts baixes de les cases rebentades…”, ha assegurat Matías Prats a continuació.

Matías Prats desvela la inesperada confessió que li va fer la reina Letícia a Paiporta

Anticipant-se a com podria desenvolupar-se aquesta visita, Matías Prats va decidir parlar amb un contacte proper a la Casa Reial per advertir els monarques sobre el que es trobarien.

No obstant això, la resposta de la reina Letícia i Felip VI va ser clara: “Em van dir que volien visitar”. “Van arribar per l'única via possible… Em vaig acostar al rei i li vaig dir: «Majestat, unes paraules». I em va dir: «Matías, ho sento, però el primer és que parli amb ells»”, ha assegurat el convidat.

En tot moment, Matías Prats ha fet èmfasi en el desig dels monarques d'estar al costat de la gent que ho havia perdut tot a conseqüència d'aquest temporal. A més, ha desvelat la confessió que li va fer la reina Letícia quan les càmeres no estaven gravant.

“Volien seguir. El que ens va sorprendre a tots va ser que la resta de la comitiva, sobretot la reina i el rei, diguessin endavant. No vull fer un pas enrere”, ha sentenciat el presentador d'Antena 3 Noticias.