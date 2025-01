Amelia Bono dona una última hora que té a veure amb Manuel Martos: 'Molt fort'

Amelia Bono torna a ser notícia. La influencer ha ofert unes declaracions que han captat l'atenció de tothom, ja que estan relacionades amb el seu exmarit, Manuel Martos, i el seu pare, Raphael. En un gest que demostra la bona relació que manté amb la família de l'ex, ha donat l'última hora sobre l'estat de salut de l'artista.

Exactament, la influencer ha manifestat que el seu exsogre “és molt fort”. I ha tranquil·litzat a tothom exposant que la situació va per bon camí.

Amelia Bono revela una informació que afecta Manuel Martos

Amelia Bono es va separar definitivament fa uns mesos de Manuel Martos, amb qui té quatre fills. No obstant això, mantenen una relació estreta i cordial, per la qual cosa ella està al dia sobre què passa amb el seu pare, Raphael. Sap perfectament com es troba després que recentment se li diagnostiqués un limfoma cerebral primari, i així ho ha demostrat.

En el marc de la desfilada d'Iván Campaña, a la passarel·la We love flamenco, ha donat l'última hora sobre el cantant. Ella, que ha acudit acompanyada de la seva germana Sofía, ha volgut tranquil·litzar a tothom.

Així, en ser preguntada per la premsa sobre el cantant, ha dit: “Ja sabeu, ja ho han dit. Es troba bé i tot anirà molt bé”.

Amelia Bono destaca la fortalesa de Raphael

Una de les frases més destacades d'Amelia Bono ha arribat quan ha afirmat sobre Raphael: “Ell és molt fort”. I ha afegit: “Va tot molt bé. No puc dir una altra cosa”.

Aquestes paraules han estat un alleujament per als admiradors de l'artista, que han estat pendents de la seva evolució des que es va conèixer el seu diagnòstic. I és que la influencer, que manté una relació propera amb la família de Manuel Martos malgrat la seva separació, ha deixat clar que la situació va per bon camí.

La seva actitud tranquil·la i optimista també ha transmès un missatge de confiança als companys del cantant, que segueixen molt de prop el seu estat. I és que l'admiren profundament i li tenen un enorme afecte.

Manuel Martos i el seu paper en la recuperació de Raphael

Manuel Martos, l'exmarit d'Amelia, està completament bolcat en la cura del seu pare. Com és lògic, el diagnòstic de Raphael ha unit encara més la família Martos-Figueroa. Un clan que sempre ha destacat per la seva discreció i el seu suport mutu en moments complicats.

Encara que Manuel ha preferit mantenir-se en un segon pla, se sap que està al costat del seu pare, donant-li afecte i força. Aquesta actitud reflecteix la solidesa dels llaços familiars, una cosa que Bono no ha dubtat a deixar caure amb les seves paraules.