Última hora sobre Antonio Tejado, nebot de María del Monte: 'El judici pot…'

Després de la seva sortida de presó, Antonio Tejado ha evitat per tots els mitjans pronunciar-se sobre la seva suposada implicació en el robatori que va patir la seva tia María del Monte. No obstant això, ara ha transcendit una última hora sobre el seu sonat problema legal: "El judici pot ser al febrer o març".

Després de diversos mesos ocupant un discret segon pla, aquest dimarts, 7 de gener, el nebot de la cantant ha reaparegut a Sevilla davant els mitjans de comunicació. L'excol·laborador de televisió ha acudit aquest matí als jutjats d'aquesta ciutat per signar, tal com fa dues vegades al mes.

Com era d'esperar, els reporters han aprofitat l'ocasió per fer-li algunes preguntes a Antonio Tejado. Entre altres coses, li han preguntat per com ha passat les festes de Nadal o pel veto que Isabel Pantoja li ha posat a María del Monte en la seva docuserie.

No obstant això, el nebot de la cantant ha optat per guardar silenci davant totes aquestes qüestions. Tant és així que ha entrat ràpidament als jutjats per evitar qualsevol tipus d'interacció amb els mitjans de comunicació.

Tampoc ha volgut pronunciar-se sobre la data del seu pròxim judici pel robatori que van patir la seva tia i Inmaculada Casal al seu domicili. No obstant això, tal com ha assegurat Europa Press, aquesta cita està "prevista per als mesos de febrer o març".

Surten a la llum una última hora sobre Antonio Tejado

Malgrat la delicada situació a la qual s'enfronta, Antonio Tejado ha tornat a deixar al descobert el seu costat més coquet. Tant és així que, abans d'haver d'enfrontar-se a les compromeses preguntes dels reporters, el nebot de María del Monte s'ha aturat un segon a retocar-se els cabells.

L'excol·laborador de televisió ha arribat en moto fins als jutjats de Sevilla. Per aquest motiu, i en un intent per aparèixer guapo davant els mitjans de comunicació, ha optat per mirar-se al mirall del vehicle abans de presentar-se davant la premsa.

No obstant això, i malgrat aquest gest, Antonio Tejado s'ha negat completament a respondre a les qüestions relacionades, tant amb la seva vida personal com amb María del Monte.

Amb semblant seriós i amb un pas lleuger, el nebot de la cantant ha entrat en aquestes instal·lacions sense aturar-se ni un segon a atendre els reporters. A més, i encara que no ha volgut confirmar la data exacta del seu judici, ja se sap que tindrà lloc "al febrer o març".