La dura trucada del príncep Guillem a algú molt proper a Lady Di

El príncep Guillem ha pres una decisió inesperada en contractar el despatx d'advocats que va representar la seva mare, Diana de Gal·les, durant el seu divorci amb el príncep Carles. Aquest canvi ha sorprès, ja que Guillem fins ara havia estat assessorat pels advocats del seu pare. La seva nova elecció de representació legal marca una diferència notable dins de la família reial.

Un gir cap a la independència legal

El príncep Guillem ha decidit que el despatx Mishcon de Reya, que va defensar Diana de Gal·les en el seu divorci, serà l'encarregat de representar-lo a ell i a la seva família. Aquest moviment allunya Guillem dels advocats tradicionals de la família reial, com Harbottle & Lewis, que fa anys que treballen amb la Casa Reial. Segons algunes fonts properes, Guillem volia actuar pel seu compte, sense dependre dels assessors del seu pare.

L'elecció de Mishcon de Reya no és un detall menor. Aquest despatx, que també va representar Diana en la seva separació, té una connexió personal amb Guillem, cosa que li dona un toc simbòlic. La decisió de recórrer a aquests advocats reflecteix, en part, el respecte i l'admiració que Guillem sent pel llegat de la seva mare, Diana.

La connexió amb Diana i el seu llegat

L'elecció dels advocats que van representar Diana té un fort simbolisme. Anthony Julius, un dels advocats més coneguts de Mishcon de Reya, va ser qui va defensar Diana en la seva lluita legal. A més, Julius ha col·laborat amb Guillem en iniciatives com el Diana Memorial Fund, dedicat a la memòria de la princesa.

Aquesta relació de llarga data entre Guillem i els advocats de la seva mare no és casual. Al llarg dels anys, Guillem ha mostrat la seva devoció cap al llegat de Diana i ha mantingut una estreta connexió amb tot el relacionat amb ella. En contractar els mateixos advocats que van defensar Diana de Gal·les, Guillem enforteix aquest vincle i segueix els passos de la seva mare, encara que d'una manera diferent.

Guillem pren un camí propi dins de la reialesa

Aquest canvi de direcció també pot veure's com un intent de Guillem de seguir el seu propi camí, tant en la vida professional com dins de la família reial. Encara que sempre ha estat una figura central, la relació amb el seu pare i la monarquia ha estat objecte d'especulació. Ara, Guillem sembla estar prenent decisions més independents, buscant un futur on les seves accions estiguin guiades pels seus propis principis.

Aquest pas marca un precedent en el seu enfocament cap als assumptes legals. Guillem està decidit a no dependre dels mateixos assessors que han treballat amb la família reial durant generacions, cosa que ressalta el seu desig de prendre el control del seu futur. Aquesta decisió, encara que sorprenent, reflecteix l'autonomia que el príncep busca tenir en la seva vida personal i professional.