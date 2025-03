L'infern de Charlene: separada del seu marit, Albert de Mònaco, i una malaltia

Aquest dimecres es compleixen tres anys des que la princesa Charlene de Mònaco va tornar a la vida pública després d'una de les etapes més enigmàtiques de la seva vida. La seva desaparició temporal, motivada per problemes de salut, va generar una onada d'especulacions.

El que va començar com un viatge a Sud-àfrica el 2021 va acabar convertint-se en una llarga convalescència que la va allunyar de la seva família. El seu retorn a Mònaco i posterior reclusió a Europa van desfermar tota mena de teories sobre el seu estat i la seva relació amb Albert.

La mala ratxa de Charlene

L'origen de la seva desaparició pública es va deure a una greu infecció otorrinolaringològica que li va impedir viatjar en avió de tornada a Mònaco. La malaltia feia que no pogués suportar la pressió d'un vol de llarga distància, cosa que la va obligar a romandre al seu país natal.

Aquesta situació la va mantenir allunyada de la seva família i va suspendre la seva agenda oficial, incrementant la incertesa al voltant del seu estat. Quan finalment va poder tornar al Principat el 8 de novembre de 2021, ho va fer en un estat visiblement debilitat.

No obstant això, pocs dies després va tornar a marxar, aquesta vegada per decisió pròpia, per ingressar en una clínica a Europa. El seu marit, el príncep Albert, va confirmar la informació en una entrevista amb Monaco Matin.

"Charlene no està al Principat, però podrem visitar-la molt aviat. No puc dir més per discreció. Protegir la comoditat i la privacitat és essencial per a la seva recuperació", va declarar.

L'absència de Charlene va generar moltes especulacions

La prolongada estada de la princesa a la clínica va suscitar múltiples teories sobre el seu veritable estat de salut. Alguns mitjans van suggerir que travessava problemes de salut mental, mentre que altres parlaven d'una crisi matrimonial amb el príncep Albert.

Després de passar quatre mesos en tractament, la princesa finalment va rebre l'alta i va tornar a Mònaco el 12 de març de 2022. Segons el comunicat oficial, la seva recuperació havia estat "encoratjadora" i els metges li van donar llum verda per reprendre la seva vida al Principat.

El període de convalescència de Charlene va deixar nombroses incògnites sobre la seva salut i el seu futur a la família reial. La incertesa que va envoltar la seva desaparició continua generant debat, encara que la seva recuperació sembla haver retornat l'estabilitat a la Casa Grimaldi.