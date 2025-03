Gerro d'aigua freda pel Papa Francesc: La impactant confessió de Carla, la seva cosina

En un petit poble del Piemont, Carla Rabezzana segueix amb atenció les notícies sobre la salut del seu cosí, el Papa Francesc. Encara que hi ha senyals de millora, la incertesa segueix present. Des de la distància, espera novetats amb una barreja d'esperança i preocupació.

El temps i les circumstàncies han canviat la seva relació. Abans, el contacte era freqüent, però ara depèn dels mitjans per saber d'ell. Malgrat tot, l'afecte segueix intacte i els records de temps passats es mantenen vius.

Preocupació per la salut del Pontífex

Des de casa seva a Portacomaro, Carla va expressar la seva inquietud en una entrevista amb National Catholic Reporter. "Esperàvem que el Papa Francesc no tingués més recaigudes, però, per desgràcia, sempre passen coses", va comentar amb resignació.

El Pontífex, ingressat des del 14 de febrer a causa d'una infecció pulmonar, ha mostrat una millora lenta però constant. Segons els metges, ja no necessita ventilació mecànica per dormir i la seva oxigenació ha millorat. No obstant això, encara no hi ha una data estimada per a la seva alta, cosa que manté en suspens els seus afins.

"Abans, les trucades eren més habituals, però des que és Papa, tot va canviar", va explicar. La família, que solia comunicar-se amb ell amb freqüència, ara depèn dels mitjans per conèixer el seu estat. Encara que en dates importants el Pontífex sempre es fa present, la sensació de llunyania ha crescut amb els anys.

Una distància que pesa

L'última visita del Papa Francesc a Portacomaro, el novembre de 2022, va ser un moment especial per a la família. Carla recorda amb afecte aquell dia ple d'emoció, en què el Papa la va saludar amb una de les seves bromes característiques. "Escolta, no aniràs al cel!", li va dir, en preguntar-li per què, ell va respondre amb un somriure: "Perquè ets pecadora!"

La seva relació es va forjar a la infància i va perdurar, amb el Papa Francesc sempre trobant temps per visitar la família quan viatjava per Europa. En els seus primers anys com a jesuïta, les seves trobades eren freqüents i plenes de converses animades. No obstant això, la seva elecció com a Summe Pontífex va marcar un punt d'inflexió en el seu vincle.

La notícia de la seva elecció el 2013 va sorprendre Carla, que mai va imaginar que el seu cosí arribaria tan lluny. "Potser és un honor ser parent d'un Papa, però en el fons, si no ho fos, hauria estat més feliç", va confessar amb melangia. Per a ella, el papat va significar perdre la proximitat amb algú a qui sempre havia considerat part fonamental de la seva vida.

Malgrat la distància, Carla segueix pendent de cada novetat i manté la fe en la seva recuperació. "Reso per ell cada nit, com sempre, constantment em diu: 'Resa per mi!'. Ara he augmentat el nombre d'oracions, però sempre li dic: 'Senyor, faci's la teva voluntat'", va concloure, aferrant-se a l'esperança de tornar a sentir la veu del seu estimat cosí.