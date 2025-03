Preocupació per la princesa Leonor pel succeït a l'Uruguai: 'Nàusees i marejos'

La princesa Leonor ha fet saltar totes les alarmes a la seva arribada a Montevideo, Uruguai, pel seu estat de salut. L'hereva ha realitzat una travessia complicada que ha afectat el seu benestar dins d'Elcano. Concretament, Leonor ha experimentat cinetosi, una condició que presenta “nàusees i marejos”.

Des de l'inici del viatge, Leonor no ha pogut gaudir de l'experiència com s'esperava. Si bé a la seva arribada al Brasil va confessar haver efectuat la navegació sense problemes, en aquesta ocasió ha estat diferent.

La princesa Leonor fa saltar les alarmes a la seva arribada a l'Uruguai

La princesa Leonor, hereva al tron d'Espanya, va emprendre el seu viatge de formació a bord del vaixell Juan Sebastián Elcano fa ja dos mesos. La travessia, que va començar l'11 de gener a Cadis, té com a objectiu la seva preparació militar i l'obtenció del títol de guardiamarina segona. No obstant això, la filla de Felip sembla estar patint les conseqüències de la travessia.

Ahir, dimecres 5 de març, la princesa Leonor va arribar a Montevideo, Uruguai, on romandrà durant tres dies. A la seva arribada, la filla de Felip ha fet saltar les alarmes per l'estat de salut que ha presentat en trepitjar terra. Leonor ha experimentat cinetosi, una condició que presenta “nàusees i vòmits”.

Així ho recull en exclusiva El Cierre Digital després de rebre un missatge d'Alejandro Pérez, cap de Relacions Públiques de l'Armada Nacional de l'Uruguai. Segons explica, la princesa Leonor, en la seva travessia fins a Montevideo, ha “experimentat problemes d'adaptació a l'entorn marítim”.

Aquesta situació de malestar ha obligat la Princesa d'Astúries a romandre tancada a la seva cabina evitant activitats oficials als ports visitats. A més, assenyalen que es van observar morats als seus braços al Brasil, possiblement degut a l'administració de medicaments intravenosos per alleujar el seu malestar.

El mareig per moviment, també conegut com a cinetosi, és un problema freqüent en aquells que no estan acostumats a viatjar en vaixells. Els símptomes inclouen nàusees, vòmits i sudoració freda, el que pot generar incomoditat i afectar l'experiència a bord. Aquests malestars solen desaparèixer amb el temps, però en alguns casos poden persistir i complicar la vida a bord.

Tal és el cas de Leonor qui, des de l'inici de la travessia, sembla estar patint les conseqüències de la navegació. El citat mitjà assegura que s'ha posat en contacte amb la Casa Reial, però aquesta eludeix pronunciar-se, al·legant “el caràcter privat” de la informació.

La princesa Leonor està totalment monitorada

Elcano compta a bord amb un equip mèdic especialitzat en tota mena de contratemps. El més comú és la cinetosi que sol donar-se amb més freqüència en aquest tipus de travessies de formació. La majoria dels guardiamarines no ha passat llargues temporades en alta mar, per la qual cosa patir marejos i vòmits és completament normal.

La princesa Leonor no ha destacat per sobre de la resta en aquesta qüestió i està patint les conseqüències de la navegació. Els metges a bord han estat monitorant la seva condició de prop i proporcionant-li medicació per pal·liar els símptomes.

A mesura que s'acostava a l'Uruguai, la situació de Leonor es va tornar més crítica. La falta d'alleujament dels seus símptomes ha estat frustrant per a ella i el seu equip. D'aquí les paraules del cap de Relacions Públiques de l'Armada Nacional, sobre l'estat en què es trobava en arribar a port.

Malgrat tot, la seva arribada va ser rebuda amb entusiasme per part del públic. S'espera que, un cop en terra ferma, la seva salut millori ràpidament, encara que el pròxim 9 de març haurà d'embarcar de nou. Per la qual cosa la princesa Leonor disposa de tres dies de treva abans d'emprendre viatge de nou i travessar el Pacífic.