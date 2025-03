La princesa Leonor encén les alarmes dins de la Família Reial: 'Hi ha una...'

La princesa Leonor ha tornat a fer saltar les alarmes amb una última hora: hi ha fotos d'ella en biquini. Davant d'aquest escenari, des de casa reial ja han activat totes les alertes per evitar que aquestes imatges surtin a la llum. “Hi ha una campanya claríssima orquestrada des de la Zarzuela per preservar la intimitat de l'hereva del tron”, explica Lorena Vázquez sobre els moviments de la institució.

Aquestes imatges, si realment existeixen, podrien veure la llum a causa de la creixent atenció mediàtica que envolta l'hereva del tron. La preocupació de la casa reial per la possible filtració de fotos de la princesa Leonor és evident i ja treballen per evitar-la. No obstant això, Vázquez sosté que les imatges podrien veure la llum atès que “hi ha llibertat d'expressió”.

La princesa Leonor en el punt de mira

Des de fa anys, la casa reial ha intentat controlar al màxim possible l'accés dels mitjans a la vida privada dels seus membres. La preocupació augmenta ara, especialment perquè la princesa Leonor està completant la seva formació a l'Armada. L'hereva s'ha convertit en actualitat i cada titular protagonitzat per ella adquireix especial rellevància.

L'últim que ha fet saltar les alarmes dins de la Família Reial és la possible existència de fotos de Leonor en biquini. Així ho assegura Lorena Vázquez revelant com han reaccionat des de casa reial a aquesta ‘amenaça’ que posa en el punt de mira a la princesa. “Hi ha una campanya claríssima orquestrada des de la Zarzuela per preservar la intimitat de l'hereva del tron”, ha explicat Vázquez a Aquí Catalunya.

Tal com assenyala, hi ha “una preocupació absoluta” i real que aquestes imatges vegin la llum, si realment existeixen. Sobretot, en la reina Letícia, qui ja va ser víctima d'unes fotos d'ella en banyador quan encara era Princesa d'Astúries. Aquelles imatges van ser publicades a Semana i va portar que el físic de l'aleshores princesa fos analitzat amb lupa.

Ara, Letícia no vol que la seva filla sigui “cosificada” i està tractant de vetllar per la seva intimitat i evitar que sigui fotografiada en banyador. Aquest objectiu se li escapa en aquests moments de les mans, ja que la princesa Leonor es troba en plena travessia per Elcano. Malgrat això, s'ha posat en marxa tota una maquinària per protegir la intimitat de la futura reina.

La princesa Leonor activa totes les alertes per les seves fotos en biquini

Encara no hi ha hagut mitjà de comunicació que s'hagi aventurat a publicar les fotos que, suposadament, hi ha de la princesa Leonor en biquini. Això seria degut a la “campanya” que Vázquez assegura que la Zarzuela ha posat en marxa per evitar la seva filtració.

No obstant això, Lorena confia que en algun moment sí veurem a Leonor en vestit de bany en alguna portada. “Vull pensar que hi ha llibertat d'expressió”, ha assenyalat la periodista malgrat els intents de casa reial.

En la seva opinió, les imatges podrien generar un acostament cap al poble, encara que exactament es desconeix com això podria ajudar a la seva imatge pública. La princesa Leonor ja gaudeix d'una bona consideració per part dels ciutadans i veure-la en vestit de bany no resulta transcendental per millorar-la.

La filtració d'aquest tipus d'imatges sempre genera controvèrsia, ja sigui Leonor o qualsevol personatge públic. La tendència és cosificar la persona, sense que això contribueixi de manera positiva al famós en si. La prova està en Letícia, qui malgrat la seva implicació en els actes públics la majoria de vegades es posa el focus en els seus estilismes.

La imatge de la princesa Leonor, com a futura reina, és curosament gestionada per evitar que se la percebi de manera equivocada o es converteixi en crítica. En aquest context, el paper dels mitjans és crucial per garantir que es respecti tant la seva intimitat com la seva dignitat.