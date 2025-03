Gir de 180° amb la feliç notícia que Jota Peleteiro ha donat sobre Jessica Bueno

El programa TardeAR ha analitzat en detall l'entrevista que Jessica Bueno va donar a Telecinco divendres passat. La model va respondre a les declaracions del seu exmarit, Jota Peleteiro, qui va assegurar al programa que tot el que Jessica va dir sobre el final de la seva relació era mentida. Peleteiro va insistir que mai li ha estat infidel, cosa que Jessica va desmentir en directe des del plató.

Avui, l'equip de TardeAR s'ha posat en contacte amb Jota Peleteiro per conèixer la seva versió dels fets. La sorpresa ha estat majúscula quan l'exfutbolista ha revelat una inesperada notícia sobre la seva relació amb Jessica Bueno: vol perdonar-la.

A través d'una trucada telefònica, Jota Peleteiro ha expressat que no guarda rancor cap a la mare dels seus fills i que desitja el millor per a Jessica Bueno.

Jota Peleteiro fa un gir radical a la seva relació amb Jessica Bueno

“Jessica està totalment perdonada i zero odi contra ella. Al final, és la mare dels meus fills i vull que li vagi el millor possible a la vida, tant personal com professional. Sense cap rancor ni res, sense haver d'estar en judicis ni històries d'aquestes, que és com hauria de ser”, ha declarat.

Aquestes paraules han causat gran impacte al plató de TardeAR. Molts esperaven una resposta més crítica o un nou conflicte, però Jota ha optat per la conciliació.

Jota Peleteiro vol passar pàgina i avançar dos anys després de separar-se de Jessica Bueno

Ha assegurat que han passat dos anys des de la seva ruptura i que creu que ja és moment de deixar enrere el passat. “Crec que ja és moment que Jessica Bueno deixi de parlar de mi i que continuï donant bombo a històries que no tenen ni cap ni peus. Per ara, no ens hem posat en contacte, i tant de bo en algun moment ens puguem parlar com persones civilitzades”, ha explicat.

Les paraules de Jota Peleteiro han canviat la percepció que molts tenien sobre la seva relació amb Jessica Bueno. Lluny de mantenir una disputa pública, l'exfutbolista ha mostrat una actitud conciliadora. La seva intenció de deixar els conflictes enrere pel bé dels seus fills marca un nou capítol en la seva història.

Aquest gir de 180º en la relació entre ambdós ha estat rebut amb sorpresa al programa. Ara, queda per veure si Jessica Bueno respon a aquestes paraules i si, finalment, tots dos aconsegueixen assolir l'harmonia que Jota Peleteiro vol.