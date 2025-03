Jota Peleteiro desmunta Jessica Bueno amb una informació que ningú oblidarà

Jota Peleteiro va trencar el seu silenci, es va asseure ahir al plató de De Viernes! i va parlar per primera vegada a televisió sobre la seva relació de deu anys amb Jessica Bueno. Va ser una entrevista en la qual va abordar en detall els motius de la seva ruptura, la incòmoda situació legal que viuen després de la seva separació i la seva conversió a l'Islam. A més, va desvelar aspectes desconeguts de la seva vida actual com a exitós empresari.

Un dels moments més impactants de la nit va ser quan Jota es va referir a un episodi esgarrifós en la vida de Jessica. La model hauria intentat treure's la vida després de conèixer les suposades infidelitats de l'exfutbolista. Un episodi que va marcar un abans i un després en la seva relació i que fins ara no s'havia fet públic.

Però el que realment va deixar sense paraules els espectadors va ser la contundent revelació econòmica de Jota. "Jo he signat un acord que em comprometia a pagar 15 mil euros mensuals", va confessar l'exjugador. "Jo he estat pagant anar-se'n de Bilbao, les escoles… jo he pagat tots els mesos", va assegurar en directe.

Jota Peleteiro confirma que ha pagat tots els mesos la pensió a Jessica Bueno

Aquestes declaracions desmunten completament la versió de Jessica Bueno. En el passat, la model va insinuar que Jota no li passava la pensió corresponent.

Tanmateix, l'exfutbolista va deixar clar que ha complert amb totes les seves obligacions econòmiques. Un cop de realitat que deixa en entredit les paraules de Jessica.

Peleteiro també es va mostrar visiblement afectat en parlar dels seus fills. "No és fàcil per a un pare no veure els seus fills", va confessar amb la veu entretallada. L'exesportista va desvelar que el seu major desig és passar més temps amb els seus petits, però que les circumstàncies legals ho compliquen.

Jota Peleteiro ha seguit endavant amb la seva vida després de separar-se de Jessica Bueno

La seva conversió a l'Islam també va ser un tema central en la conversa. Jota va explicar que ha trobat en la religió una nova manera de veure la vida. Un canvi que l'ha ajudat a superar els moments més difícils i que, segons ell, li ha donat la pau que tant necessitava.

L'entrevista de Jota Peleteiro ha donat un gir inesperat a la història del seu divorci amb Jessica Bueno. Les xarxes socials han esclatat amb opinions dividides.

Mentre alguns donen suport a la versió de Jota, altres defensen a Jessica. El que està clar és que aquesta informació no s'oblidarà fàcilment.