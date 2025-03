Antonio Montero deixa tothom mut després de revelar els diners que té Carmen Lomana

El programa d'avui de TardeAR ha analitzat amb detall les sorprenents declaracions que Carmen Lomana va fer ahir a Cuarto Milenio. En la seva intervenció, la socialité va confessar haver viscut una experiència paranormal amb el seu difunt marit. Encara que el que realment ha deixat a tothom sense paraules ha estat el que ha dit Antonio Montero sobre els diners de Carmen Lomana.

"Jo crec que m'estava besant i els ulls eren com fluorescents. Era tot pura energia", va assegurar ahir Lomana. Les seves paraules han provocat una allau de reaccions a les xarxes i als mitjans.

No obstant això, el que ningú esperava era la confessió que ha fet Antonio Montero a TardeAR.

Antonio Montero parla sobre els deutes que té Carmen Lomana amb la seva família

Tot ha començat quan Frank Blanco, presentador del programa, li ha preguntat si havia conegut el marit de Carmen Lomana. "No, jo no el vaig conèixer, tenia un cosí que també va morir que treballava per a ell", ha respost Montero. Però això només ha estat l'inici d'una revelació que ha deixat a tothom sense paraules.

"Carmen no vol que parli sobre això perquè ho vaig explicar una vegada i es va enfadar amb mi", ha afegit el periodista. Tot i això, ha continuat el seu relat. "El meu cosí feia treballs per al seu marit i no se li va pagar, se'n va anar sense cobrar", ha assegurat Montero, causant un gran enrenou en directe.

La sorpresa no ha acabat aquí. Montero ha revelat que el seu cosí fins i tot va arribar a contactar directament amb Carmen Lomana, però mai va rebre el pagament que se li devia. "Mai li va pagar", ha afirmat, deixant clar que la situació mai es va resoldre.

Antonio Montero explica quants diners té Carmen Lomana en ple directe

A més, Antonio Montero ha afegit una dada encara més cridanera. "A ella el seu marit la va deixar molt ben posicionada", ha confirmat, deixant entreveure que l'economia de Carmen Lomana continua sent sòlida. Així, Antonio Montero ha confessat que Carmen Lomana té molts diners.

Malgrat la polèmica que podrien generar les seves paraules, Montero ha volgut tancar la seva intervenció amb un to conciliador. "Li tinc afecte a Carmen, un petó", ha dit mirant a la càmera. Amb aquest gest, ha intentat allunyar-se de qualsevol enfrontament futur amb la socialité.

Les reaccions no han trigat a arribar. Les declaracions de Montero han obert un nou debat sobre la fortuna de Carmen Lomana i el seu passat econòmic. Respondrà la socialité a aquestes afirmacions? S'obrirà un nou front mediàtic entre ambdós? El cert és que l'enrenou està servit i l'expectació ara és màxima.