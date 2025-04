Mariona Ribas no es queda de braços plegats: el seu pas endavant a 'Com si fos ahir'

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser tant emocionant com revelador. Entre les trames, destaca la de la Isabel, interpretada magistralment per Mariona Ribas, qui es veu enfrontada a una situació complicada amb el seu fill, el Joel.

La Isabel, sempre preocupada pel benestar de la seva família, pren una decisió dràstica. Una determinació que posa a prova la seva valentia i la seva capacitat per lluitar pel que considera just.

Mariona Ribas no es queda de braços plegats

En aquest capítol, la Isabel s'enfronta amb el Ferni, un personatge que no té escrúpols a utilitzar el seu fill per als seus negocis il·lícits. Després de descobrir la perillosa situació en què es troba el Joel, la protagonista, llança una amenaça contundent al Ferni.

Si no deixa d'involucrar el seu fill en les seves activitats de tràfic, no dubtarà a trucar a la policia. Aquesta escena ressalta la força de la Isabel com a mare, capaç de fer el que sigui necessari per protegir el seu fill, sense importar les conseqüències.

D'altra banda, altres trames també ofereixen moments d'emoció i reflexió. La Paz i la Joana decideixen celebrar la vida d'una manera especial, organitzant una festa que es converteix en una celebració de l'amistat i dels moments compartits.

Mentrestant, l'Àngela planeja un viatge a Abu Dhabi amb el Litus durant la Setmana Santa. Enveja i desitjos d'aventura s'entrellacen quan el Víctor, qui també té els seus propis plans per a les vacances, se sent desplaçat.

En un gir emocional, l'Ismael s'acosta al seu pare per demanar-li disculpes, reconeixent que se sent perdut i sense rumb a la vida. Aquest moment de vulnerabilitat mostra un altre costat de l'Ismael, allunyant-se de la seva imatge habitual.

El pròxim capítol de Com si fos ahir promet

L'episodi de Com si fos ahir és un clar exemple de com la sèrie continua explorant les complexitats de les relacions familiars. La Isabel s'enfronta a un dels majors desafiaments de la seva vida, demostrant amb el seu coratge que està disposada a protegir la seva família.

Mariona Ribas, en el seu paper, continua brillant amb una actuació que no deixa indiferent a ningú. Portant al públic a connectar profundament amb el seu personatge. Aquest capítol promet mantenir-nos enganxats a la pantalla, amb girs inesperats i emocions a flor de pell.