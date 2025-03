Luis Pliego destapa el que ningú sap sobre el problema econòmic d'Ivonne Reyes

Luis Pliego ha causat gran impacte a TardeAR després de donar l'última hora sobre Ivonne Reyes. El director de la revista Lecturas ha confirmat que Ivonne serà la protagonista de la portada que veurà la llum demà. A més, Luis Pliego ha confirmat que Ivonne Reyes està arruïnada.

La presentadora ha hagut de començar de zero. Completament arruïnada, s'ha vist obligada a acollir-se a la Llei de Segones Oportunitats per intentar ressorgir. Els deutes han fet que no tingui ni tan sols per mantenir-se.

Després de la dura batalla legal amb Pepe Navarro, pare del seu fill Alejandro, Ivonne Reyes no ha trobat encara la pau. Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha ofert tots els detalls d'aquesta impactant entrevista a TardeAR.

Impacte pel que Luis Pliego ha revelat sobre Ivonne Reyes

Ivonne Reyes ha reconegut que pateix una profunda depressió i que ha hagut de lluitar amb totes les seves forces per sortir endavant. “Estic arruïnada i en tractament psiquiàtric”, ha confessat. La presentadora ha tornat a l'actualitat després d'haver patit el seu propi infern.

Els quantiosos deutes acumulats han fet que no pogués salvar la seva situació econòmica. Reyes ha hagut d'acollir-se a la Llei de Segones Oportunitats per poder sobreviure. Luis Pliego ha revelat dades alarmants sobre la situació límit que travessa la presentadora.

“Té una situació absolutament crítica perquè està acollida a la Llei de Segones Oportunitats. No pot tenir res al seu nom, ha perdut tres cases, ella no dona la xifra exacta però parla de més de 10 milions d'euros”, ha explicat a TardeAR.

"Ella ha perdut tot el que tenia i està negociant encara amb determinats creditors. El que cobri del reportatge anirà en part per als creditors. Ha tingut mals assessors fiscals", ha afegit Luis.

Luis Pliego dona tots els detalls del problema econòmic d'Ivonne Reyes

"Molts famosos han declarat com a societat quan ho havien de fer com a persona física. Quan Hisenda ha reclamat aquests diners, en moltes ocasions s'ha perdut. Moltes portes se li van tancar, parla de vetos… Va deixar de tenir feina", ha assegurat Pliego.

“L'origen dels seus problemes és Hisenda i determinades inversions que van sortir malament. Inversions que li van aconsellar els seus assessors”, ha explicat el periodista.

Sembla ser que amb aquesta exclusiva, Luis Pliego ha confirmat tots els rumors que circulaven sobre Ivonne Reyes. En els últims mesos, es deia als mitjans de comunicació que la presentadora ho estava passant malament econòmicament. Ara, la pròpia Ivonne ho ha confirmat en aquesta reveladora entrevista.