Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Carlota Olcina, contra les cordes

El pròxim capítol de Com si fos ahir portarà noves tensions i revelacions que marcaran el rumb dels seus protagonistes. En aquesta ocasió, el conflicte entre les sòcies torna a esclatar després d'un greu error de la Cristina (Carlota Olcina), que podria canviar-ho tot.

Gerro d'aigua freda per a Carlota Olcina

La disputa entre la Gemma i l'Itziar va en augment quan aquesta última aconsegueix provar que l'error en una de les comandes no va ser seu, sinó de la Cristina. La revelació genera un nou xoc entre la Gemma i la seva sòcia, que se sent traïda.

La relació entre ambdues torna a trontollar, la qual cosa podria tenir conseqüències en la gestió del negoci. La Cristina, interpretada per Carlota Olcina, es veurà en una situació complicada després d'aquesta equivocació.

Fins ara, havia intentat imposar el seu criteri en la presa de decisions, però aquest error podria debilitar la seva posició al bar. Mentrestant, la tensió amb l'Itziar continua en augment, i el conflicte amenaça en sortir de control.

El Marcel sorprèn la Cati amb una revelació inesperada

Una altra trama clau de l'episodi serà la conversa entre el Marcel i la Cati. Ell ha trobat la misteriosa carpeta que en Salvatore va deixar oblidada al gimnàs i decideix compartir el seu contingut amb ella.

La reacció de la Cati no es fa esperar i comença a il·lusionar-se amb el que ha descobert, encara que no està clar si realment hi ha motius per a tanta emoció. Aquesta nova informació podria alterar la dinàmica entre la Cati i en Salvatore, sobretot si ella decideix prendre la iniciativa.

L'Eva intenta esmenar el seu error amb el Lluís

Per la seva banda, l'Eva no pot evitar sentir-se culpable per haver ignorat el Lluís. La seva actitud distant la porta a reflexionar i acaba demanant-li disculpes. La qüestió és si el Lluís acceptarà aquest gest o si les ferides ja estan massa obertes.

Per tancar el capítol, l'Itziar rebrà un cop inesperat. La fan fora del pis que compartia i es veu obligada a buscar un nou lloc on dormir. Sense gairebé marge de maniobra, la seva situació es complica encara més, la qual cosa podria obrir una nova línia argumental a la sèrie.

Com si fos ahir segueix sorprenent els seus seguidors amb girs inesperats i conflictes que mantenen l'interès al màxim. El pròxim episodi promet emocions intenses i decisions que marcaran el futur dels seus protagonistes.