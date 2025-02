Sorpresa total a 'La Isla de las Tentaciones' amb l'últim sobre Anita i Gabriella

La Isla de las Tentaciones continua fent parlar després que Gabriella i Anita hagin protagonitzat el 'cara a cara amb la temptació'. Ambdues concursants han tingut l'oportunitat de dir-se mútuament el que pensen l'una de l'altra.

El públic per fi ha pogut conèixer de primera mà el que Gabriella i Anita s'havien guardat fins ara. Els seguidors del programa de Telecinco han escoltat els retrets que s'han intercanviat la núvia de Montoya i la soltera que va fer caure en la temptació la seva parella.

“Ui, quina cara filla, per estar tot el dia mantenint relacions, tens el cutis fatal”, comença dient la temptadora. “Al meu nòvio no l'he sentit gemegar tan malament en la vida”, es defensava Anita referint-se a la trobada sexual de Montoya i Gabriella.

Gabriella i Anita posen sobre la taula el que pensen l'una de l'altra

Cal recordar que fa tan sols uns dies Montoya es va deixar portar amb Gabriella, a qui va obrir el seu cor. Va ser durant l'emissió del programa el passat dilluns quan es va conèixer que ambdós van gaudir de la seva primera nit de passió desenfrenada.

L'exfutbolista, ja a l'habitació, li deia a la seva temptadora que volia que aquella nit fos "un abans i un després" per a ell. Unes paraules amb les quals donava a entendre moltes coses.

Gabriella apagava el llum de seguida i el somriure de Montoya avançava el que vindria després, una nit de passió descontrolada en la qual ell va admetre: "M'atreus molt, de veritat".

La veritat és que l'andalús i la murciana han sentit atracció des del primer moment en què es van veure. Des que Montoya va descobrir, davant Sandra Barneda, que la seva núvia havia mantingut relacions sexuals amb Manuel, la relació entre ell i Gabriella es va intensificar.

"Ens hem besat", reconeixia el concursant de La Isla de las Tentaciones. "Evidentment, ara estic començant a gaudir d'aquesta experiència", afegia després de confirmar que sentia alguna cosa per Gabriella.

El cara a cara entre Gabriella i Anita va ser el més destacat de La Isla de las Tentaciones

Uns dies abans era Anita la que es deixava portar per la passió amb Manuel. La núvia de Montoya va caure de ple en la temptació amb el solter.

A cada festa, l'un i l'altre cada vegada s'acostaven més. De fet, s'havia convertit en un costum que el solter dormís amb Anita a l'habitació. No obstant això, a mesura que passaven els dies era més difícil resistir la temptació i al final ella es va deixar portar.

El que pocs podien esperar és que a la concursant li entressin després els remordiments recordant-se en la seva parella: "Estic ratllada pel meu nòvio. No em pensava per a res tot això. Si no, no hauria vingut aquí", va reconèixer plorant.

El cara a cara entre Anita i Gabriella ha permès a l'audiència de La Isla de las Tentaciones conèixer per fi el que tenien per dir-se. Un enfrontament que ha posat sobre la taula el que de veritat pensaven les dues dones que s'han sentit atretes per Montoya.