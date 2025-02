Rosario Flores destapa el que pensa realment sobre Catalunya: 'Jo vinc de...'

Rosario Flores porta a la sang l'art, però també una profunda connexió amb Catalunya que ha marcat la seva identitat artística. Tot i que la seva mare, la icònica Lola Flores, va ser el rostre més mediàtic de la família, la cantant reconeix que la seva inspiració prové del seu pare.

Estem parlant del gran Antonio González ‘El Pescaílla’. En la seva recent entrevista amb Ricard Ustrell a Col·lapse, Rosario va parlar del seu nou disc, Universo de ley. No obstant això, també va obrir el seu cor sobre les seves arrels catalanes i el llegat musical que va heretar de la seva família.

Rosario Flores: la petjada de la rumba catalana en la seva música

Encara que el cognom Flores és sinònim de flamenc i passió, Rosario sempre ha reivindicat la influència de la rumba catalana en el seu estil. "Jo vinc de la rumba catalana del meu pare", va afirmar amb orgull, recordant que el seu pare va ser el gran referent musical a casa seva.

Mentre la seva mare brillava amb la seva energia inigualable, Antonio González era qui posava la música a les reunions familiars. D'aquesta manera, segons les declaracions de Rosario Flores, inundava cada racó de la llar amb el so de la seva guitarra.

L'artista també va revelar un detall curiós sobre la seva infància: el seu pare parlava català, sobretot quan s'enfadava. "Jo he escoltat català per la família del meu pare", va explicar, deixant clar que la seva connexió amb aquesta terra no és només musical, sinó també cultural i personal.

Els balls de Gràcia i el llegat familiar

Durant la conversa, Rosario va recordar com la seva infància va estar envoltada de música i talent. A la casa familiar dels Flores, les reunions eren autèntiques trobades d'artistes, on guitarres i palmes donaven forma a improvisades festes.

Però més enllà del flamenc que envoltava la seva llar, ella sempre va sentir un vincle especial amb Catalunya. "Tots els balls que faig són catalans del barri de Gràcia", va confessar, destacant la influència d'aquesta cultura en la seva posada en escena.

Rosario Flores es troba en plena promoció del seu nou àlbum, un recopilatori dels seus primers èxits interpretats amb grans figures de la música. Amb aquest disc, inicia una gira per Espanya en la qual, sens dubte, Catalunya tindrà un lloc especial.