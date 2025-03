Gir definitiu en la relació de Cayetano Rivera i María Cerqueira: 'No em veig...'

La relació entre Cayetano Rivera i María Cerqueira ha fet un gir definitiu que ha deixat tothom amb la boca oberta. Mentre el torero anuncia la seva retirada aquest mateix any, la presentadora portuguesa ha sorprès amb una declaració que suggereix que la seva etapa a la televisió podria estar arribant a la seva fi.

"No em veig fent això gaire més temps", va confessar María, deixant entreveure una possible retirada de la televisió en un futur pròxim. Aquesta declaració pren especial rellevància en coincidir amb l'adeu de Cayetano a les arenes. Això ha fet que molts es preguntin si tots dos estan preparant el terreny per consolidar la seva relació lluny dels focus.

Gir inesperat en la relació de Cayetano Rivera i María Cerqueira

Recentment, la televisió portuguesa TVI va celebrar el seu 32è aniversari, un esdeveniment en què les principals figures del canal es van reunir per commemorar la fita. Va ser en aquest marc on María Cerqueira va concedir una entrevista a Cláudio Ramos, presentador del matí. El que va començar com una conversa sobre la seva carrera televisiva va prendre un gir inesperat quan Ramos la va qüestionar sobre el seu futur a la petita pantalla.

Sense esquivar la pregunta, María va reflexionar en veu alta sobre la seva trajectòria i el que vindrà després. "No em veig fent això gaire més temps, la vida són cicles i aquest arribarà a la seva fi. Les grans presentadores de fa 10 anys ja estan de retirada o retirades, per la qual cosa no estaré gaire més temps", va confessar.

Amb gairebé 20 anys de carrera a la televisió, la presentadora ha experimentat grans canvis des del seu debut el 2006 a Porto Canal. A partir del 2019, el seu fitxatge per TVI va marcar un abans i un després en la seva carrera, encara que no exempt de reptes i moments difícils.

Primer, va passar per un període complicat en què el seu pas als matins no va complir amb les expectatives. Llavors, María va trobar estabilitat els caps de setmana amb programes com Viva a Vida i Em Família. No obstant això, ara que la seva carrera està en el seu millor moment, la seva possible retirada ha sorprès tothom.

La retirada de Cayetano Rivera coincideix amb la notícia de María Cerqueira

Mentre María Cerqueira deixa entreveure un canvi en la seva carrera, Cayetano Rivera també està en una etapa de transformació. El torero ha anunciat que aquest any serà l'últim en què pujarà a l'albero, marcant el final d'una trajectòria que ha estat plena d'èxits i desafiaments.

La seva decisió d'apartar-se del món taurí ha avivat els rumors. Ara existeix la possibilitat que tots dos puguin construir una relació sense els obstacles de la distància i les exigències de les seves respectives professions.

El programa V+FAMA, emès a la mateixa cadena on treballa María, va analitzar la situació i els experts van coincidir que no és una coincidència. "Té tot a veure. Cayetano es retira. María no ho farà de forma immediata, però ja pensa en la sortida", va afirmar el comentarista Pedro Caldeira.

Un amor que desafia la distància

Des que van fer oficial la seva relació, Cayetano i María han hagut de lidiar amb la distància. Amb una residència a Portugal i una altra a Espanya, les trobades han estat constants però limitades. S'han organitzat per veure's, almenys, cada dues setmanes, equilibrant els seus compromisos laborals i familiars.

No obstant això, mantenir una relació d'aquesta manera a llarg termini no és senzill, i tot apunta que tots dos desitgen canviar aquesta dinàmica. El fet que María estigui considerant allunyar-se de la televisió reforça la idea que la seva prioritat és la seva vida personal. La presentadora ha assolit una posició privilegiada a la televisió portuguesa, però sembla disposada a fer un pas al costat en el moment adequat.

Els camins de María Cerqueira i Cayetano Rivera semblen dirigir-se cap a un mateix destí: una vida compartida, lluny de l'enrenou de les seves professions. Mentre el torero s'acomiada de les arenes, la presentadora comença a considerar seriosament el seu futur fora de la televisió. Serà aquest l'inici d'un nou capítol junts?