Ben Affleck protagonitza un inesperat escàndol que deixa marcada Jennifer Lopez

Ben Affleck està al centre de la polèmica després del seu acostament a la seva exdona, Jennifer Garner. Tot i que tots dos han insistit que la seva relació és únicament d'amistat i pel benestar dels seus fills, els rumors sobre una possible reconciliació no deixen de créixer. Aquest escàndol ha generat una forta reacció en Jennifer Lopez, qui, segons fonts properes, està profundament molesta.

L'actor de Batman i Jennifer Garner van estar casats durant més d'una dècada, formant una família amb els seus tres fills. Després del seu divorci el 2018, van mantenir una relació cordial basada en la criança compartida, una cosa que sempre va ser una prioritat per a tots dos. No obstant això, amb la recent separació d'Affleck i Lopez, el seu vincle amb Garner sembla haver-se enfortit més que mai.

Jennifer Lopez i Ben Affleck es van retrobar el 2021 i van reviure el seu romanç amb un casament el 2022. El que semblava un conte de fades va acabar en un divorci que ha estat objecte d'innombrables especulacions. Alguns apunten que Affleck mai va deixar de sentir un profund afecte per Garner, mentre que altres creuen que simplement buscava refugi emocional en algú que sempre ha estat al seu costat.

El cert és que, en els últims mesos, Affleck i Garner han estat vistos junts en diverses ocasions. Fotografies recents els mostren gaudint d'una activitat amb el seu fill Samuel, on fins i tot es van captar gestos de proximitat entre tots dos. Aquestes imatges han avivat encara més els rumors d'una possible reconciliació.

El portal Page Six ha informat que, segons una font propera a Jennifer Garner, l'actriu està completament feliç amb la seva actual parella, John Miller. La mateixa font ha assegurat que Garner i Affleck només comparteixen una estreta relació de copaternitat, però sense cap intenció romàntica de per mig. No obstant això, aquestes declaracions no han estat suficients per frenar les especulacions.

Un altre aspecte que ha cridat l'atenció és el descontentament de John Miller amb la relació entre la seva nòvia i el seu exmarit. Es diu que, encara que comprèn la necessitat d'Affleck d'estar present per als seus fills, sent que el seu vincle amb Garner està anant massa lluny. L'empresari, segons fonts anònimes, ha manifestat sentir-se com un tercer en discòrdia en diverses ocasions.

Les celebracions familiars han estat un dels punts de conflicte en aquesta història. Affleck ha passat Nadal i Acció de Gràcies amb Garner i els seus fills, cosa que ha generat incomoditat en el seu cercle proper. Per a alguns, això només reafirma la teoria que l'actor mai va deixar enrere la seva vida amb Garner, una cosa que hauria influït en la seva separació de Lopez.

Jennifer Lopez, assenyalada per culpa de Ben Affleck

El mitjà Daily Mail ha recollit les declaracions d'una altra font pròxima a Affleck, qui assegura que l'actor considera Garner "l'amor de la seva vida". Segons aquest testimoni, l'actriu sempre va estar present en els seus moments més difícils, incloent la seva separació de Jennifer Lopez

"Són millors amics i comparteixen fills", ha afirmat la font, donant a entendre que el seu vincle és indestructible. Tot això ha situat Jennifer Lopez al centre de l'escàndol i està molt dolguda.

Lopez es troba en una posició difícil. La cantant i actriu ha evitat fer comentaris directes sobre la situació, però persones properes a ella asseguren que està molesta. Fonts han revelat que l'artista se sent traïda i dolguda, ja que esperava que Affleck lluités més per la seva relació.

Per a molts, aquest triangle amorós és un reflex de la complicada vida sentimental d'Affleck. L'actor ha travessat nombrosos alts i baixos en les seves relacions i ha demostrat tenir una connexió difícil de trencar amb Garner. Encara que la seva història amb Lopez semblava ser una segona oportunitat en l'amor, els fets recents suggereixen el contrari.

Les xarxes socials no han trigat a reaccionar davant aquesta controvèrsia. Els fans han dividit opinions: alguns creuen que Affleck i Garner haurien de tornar a estar junts, mentre que altres defensen Jennifer Lopez. La situació continua generant debat, i cada nova aparició dels protagonistes alimenta encara més les especulacions.