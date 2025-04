El príncep Harry parla amb Meghan Markle i la decisió està presa

El distanciament entre el príncep Harry i la resta de la família reial britànica no sembla tenir solució a la vista. En plena batalla legal per recuperar la seva seguretat personal finançada per l'Estat, el fill menor de Carles III continua apartat de Buckingham. Tanmateix, segons fonts properes a la reialesa, Harry podria tenir preparada una carta decisiva per canviar el rumb dels esdeveniments.

Un llibre ple de secrets i advertències

Segons ha transcendit, el príncep Harry hauria escrit un nou llibre de memòries que guarda contingut explosiu. Aquest manuscrit, que encara no ha vist la llum, contindria dades sensibles sobre el seu pare i el seu germà, el príncep Guillem. Les revelacions podrien comprometre seriosament la imatge de la família reial i desestabilitzar encara més la seva ja fràgil relació amb el duc de Sussex.

El contingut del llibre es mantindria en reserva com un recurs extrem i només es publicaria si Harry decidís pressionar amb força per tornar al Regne Unit en condicions favorables. Tanmateix, de fer-ho, el príncep assumiria un cost altíssim: el rebuig definitiu per part del seu entorn familiar i la impossibilitat de tornar a entrar a Buckingham. Seria una ruptura irreversible.

El dilema emocional de Harry

Malgrat tenir a les seves mans una eina tan poderosa, el príncep Harry no estaria disposat a usar-la a la lleugera. Les fonts indiquen que, malgrat el distanciament, encara guarda afecte per Carles III i el príncep Guillem. Encara que fa temps que no els veu en persona, Harry encara els considera part fonamental de la seva vida, i no busca fer-los mal sense raó.

Per això, la publicació del llibre seria la seva última opció: sap que aquesta decisió marcaria un punt de no retorn. Però també entén que el sol fet de tenir aquest material el col·loca en una posició estratègica davant la família reial. Una forma silenciosa de pressió que manté Buckingham en suspens, tement l'impacte que podria causar si el contingut surt a la llum.

La tensió entre Harry i la corona continua

Mentrestant, la disputa legal per la seva seguretat segueix oberta: el príncep Harry insisteix que la seva família no està segura al Regne Unit sense la protecció de l'Estat. Però ni el govern britànic ni el seu propi pare semblen estar disposats a cedir. La negativa constant ha intensificat el conflicte i allunyat encara més el príncep del centre de la vida institucional britànica.

El duc de Sussex es troba així en un punt crític: d'una banda, vol preservar la seva relació amb la seva família. D'altra banda, defensa el que considera un dret legítim. I al mig, un manuscrit que podria canviar-ho tot.