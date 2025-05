Gema López frena 'Espejo Público' i anuncia la notícia més trista sobre Isabel Pantoja

Gema López va decidir fer el pas i va donar a conèixer aquesta setmana a Espejo Público una informació en la qual no deixa en bon lloc Isabel Pantoja. La periodista va aprofundir en la situació actual que tant la cantant com el seu entorn travessen. "No exerceix d'àvia i, a sobre, s'ha carregat tots els seus peons", soltava la copresentadora del citat magazín d'Antena 3.

El comentari de la comunicadora arribava després de conèixer que Celeste, qui durant dècades va ser lleial col·laboradora de la cantant, ara se sent decebuda. La presidenta del club de fans de la mare de Kiko Rivera va arribar a convertir-se en mà dreta d'aquesta.

No obstant això, avui dia la gran amiga del clan Pantoja viu un dels moments més delicats de la seva vida. Celeste, que en aquests moments es recupera d'una operació, oferia més detalls sobre el que va succeir amb una persona a qui tenia molta estima. "M'he adonat que la família i els amics són els que ens sostenen", va assegurar aquesta dona als mitjans de comunicació.

Gema López destapa el que Isabel Pantoja ha anat fent amb els seus afins

A continuació va explicar que durant el temps que va romandre a l'hospital no va rebre cap visita d'Isabel ni del germà d'aquesta. Pel que sembla l'arrel del problema està en una oferta laboral que no va poder acceptar. A Celeste li van oferir treballar com a interna a la finca on vivia Isabel Pantoja.

Ella, que durant anys va oferir la seva ajuda en concerts, preparant vestuari i recaptant diners des del club de fans, donava un 'no' com a resposta. Una resposta, justificada per raons personals i de salut, que no va ser ben rebuda per l'altra part.

Aquesta circumstància posa en relleu un fet del qual Gema López es va adonar. La tendència de Pantoja a quedar-se sola.

Isabel Pantoja s'ha distanciat també de la que va ser la seva mà dreta

"S'ha anat desfent de tots els que estaven al seu costat", apuntava Gema López, referint-se a personatges com Raquel Bollo o María del Monte. Unes paraules que deixen a la vista l'actitud que Pantoja ha anat mostrant al llarg de la seva vida.

Però també cal tenir en compte que l'artista porta anys distanciada dels seus fills. Una fractura avui dia insalvable de la qual tant Kiko Rivera com Isa Pantoja han donat compte a televisió. Tots dos coincidien en el dolor que en ells ha causat la seva mare.

El fill de Paquirri va arribar a afirmar que no desitjava tornar a veure la seva mare. La dona d'Asraf Beno, per la seva banda, va expressar a Vamos a Ver que no comprenia el nul interès d'Isabel cap als seus nets. Uns arguments que, novament, deixen clara aquesta tendència de la qual parlava Gema López.