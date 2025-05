L'exclusiva del Maestro Joao sobre María José Campanario que deixa tothom en xoc

El Maestro Joao visitava aquest dimarts el plató de La 1 des del qual s'emet La Familia de la Tele. El vident va aprofitar la seva intervenció en l'espai presentat per María Patiño per donar una exclusiva sobre María José Campanario. Segons va desvelar l'invitat, la dona de Jesulín de Ubrique, immersa en la gravació de El Desafío, quedarà en segona posició en el concurs.

Una informació que agafava a tothom per sorpresa tenint en compte l'hermetisme que hi ha al voltant del programa d'Atresmedia.

La notícia que María José Campanario serà una de les participants de la pròxima edició de El Desafío ha estat molt comentada. De fet, una de les persones que valorava la presència de la dona de Jesulín de Ubrique en el citat concurs era precisament Belén Esteban.

El Maestro Joao avança en quina posició quedarà María José Campanario a El Desafío

La que va ser parella del torero, i mare d'Andrea, la seva filla gran, no va voler passar per alt el retorn televisiu de la catalana. Belén, fent gala de la sinceritat que la caracteritza, va deixar clar aquest dimecres el que pensa de Campanario.

"Crec que està molt per sobre pel que fa a possibilitats", va deixar caure la de Paracuellos. "És molt competitiva, molt. Crec que pot guanyar, que pot quedar en bona posició", va afegir en la mateixa línia del que va avançar el Maestro Joao.

Tanmateix, i malgrat que Belén sembla estar convençuda que Campanario quedarà en un bon lloc, advertia: "Només demano que, si no tens sort, que aprenguis a perdre. Perquè a la vida de vegades, abans de guanyar, cal aprendre a perdre. Però et desitjo de tot cor que et vagi bé", deixava caure amb ironia.

María José Campanario té un caràcter competitiu que podria portar-la al més alt del concurs

La nova edició de El Desafío comptarà, a més d'amb la presència de María José Campanario, amb altres rostres coneguts del panorama nacional. Al càsting d'aquesta edició cal afegir Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde i Eduardo Navarrete.

La dona de Jesulín ja va sorprendre l'audiència com a Ovelleta a Mask Singer i va treure el seu costat més personal i divertit a Emparejados. Ara ha acceptat la proposta d'unir-se a una nova aventura per demostrar que cap repte se li resisteix.

També el presentador del concurs, Roberto Leal, anticipava fa unes setmanes com veu la mare de Julia Janeiro. El comunicador es referia a l'actitud de la catalana sense entrar en més detalls. "No puc explicar com va la cosa, però sí que va a mort", sentenciava Roberto Leal confirmant que María José s'està prenent el repte molt seriosament.