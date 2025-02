Destapen la veritat sobre Jennifer López i Ben Affleck: 'Sempre ha estat una…'

Quan es compleixen sis mesos de la separació de Jennifer López i Ben Affleck acaba de saber-se una última hora. El que s'ha destapat del que va ser un dels matrimonis més inesperats és que JLo no tanca la porta a l'amor. "Sempre ha estat una romàntica i això no canviarà", afirma una persona molt propera a Jennifer.

El casament de Jennifer López i Ben Affleck va ser un dels més comentats als mitjans de comunicació en els últims anys. Després de diversos anys de relació, compromís i ruptura, ambdós van decidir retrobar-se i casar-se novament. No obstant això, la reconciliació no va sortir com s'esperava i la cantant sorprenia sol·licitant el divorci l'agost de 2024.

Surten a la llum una última hora de Jennifer López i Ben Affleck

La recent separació de Jennifer López i Ben Affleck ha captat l'atenció dels mitjans, revelant aspectes sorprenents de la seva relació. Després d'un matrimoni que va durar només dos anys, la parella ha decidit posar fi a la seva unió. El que ha generat un gran enrenou en el món de l'entreteniment.

L'últim que s'ha destapat de Jennifer López i Ben Affleck, és que la cantant no es nega a tornar a enamorar-se. Recentment, es va apuntar que JLo podria tenir una relació sentimental amb Kevin Costner, però una font propera a López ho nega. "Sempre ha estat una romàntica i això no canviarà", afirma aquesta persona després de confirmar que no tanca la porta a l'amor.

Malgrat els seus fracassos amorosos, Jennifer continua mantenint l'esperança de trobar la seva mitja taronja. Sobretot, ara que, sis mesos després de separar-se de Ben, comença a "sentir-se com ella mateixa novament".

"Se sent més radiant que mai", explica la mateixa font propera a Jennifer. Tal com afirmen, s'ha centrat en la seva carrera i també en la seva faceta com a mare. D'aquí que, per ara, no "se sent preparada per tornar amb algú", encara que no descarta tornar a enamorar-se.

En 10 dies, el pròxim 20 de febrer, el divorci amb Affleck es concretarà i ambdós podran tancar finalment aquest capítol de les seves vides. Malgrat els rumors després de veure'ls junts fa uns mesos, el cert és que cap dels dos pensa a tornar a intentar una nova reconciliació.

Així queda l'acord de divorci entre Jennifer López i Ben Affleck

En els últims dies, s'han destapat alguns detalls sobre el contingut de l'acord de divorci entre Jennifer López i Ben Affleck. Encara que la seva relació va estar marcada per alts i baixos, sembla que, amb la separació, han arribat a un bon enteniment.

Tal com publiquen mitjans internacionals, en l'acord s'ha establert que "cadascú se'n va amb el que va adquirir individualment durant el matrimoni". És a dir, que els diners que Ben ha guanyat amb els seus treballs cinematogràfics durant el seu matrimoni amb JLo són seus. De la mateixa manera, la cantant es quedarà amb la totalitat dels guanys que hagi aconseguit en aquests dos anys de casats.

A més, estan d'acord que cap dels dos pagarà una pensió conjugal a l'altre. Sobre la mansió que van comprar de manera conjunta el 2023, encara no ha transcendit res. Només se sap que la van posar a la venda fa sis mesos i que encara no han aconseguit un comprador.

El que semblava una guerra entre Affleck i López ha acabat sent un acord amistós. La cantant deixarà d'usar el cognom Affleck i tornarà a utilitzar el seu veritable nom.

Pel que fa a la situació sentimental de Ben, l'actor i director continua estant solter. En aquests mesos s'ha especulat que podria tornar amb la seva ex i mare dels seus fills, Jennifer Gadner amb qui manté una excel·lent relació. No obstant això, ha estat taxativament negat per les persones més properes a ambdós protagonistes.