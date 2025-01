Tensió a 'Espejo Público' pel que ha passat amb Gonzalo Miró: 'Jo soc una rata'

Gonzalo Miró és un dels col·laboradors de Espejo Público. I habitualment ens té acostumats a viure moments de cert conflicte amb els seus companys per qüestions polítiques. No obstant això, avui ha protagonitzat un instant de gran tensió amb un entrevistat.

En concret, ha xocat amb el futbolista Javi Poves, que s'ha declarat obertament terraplanista. Tant és així que Gonzalo s'ha ofès amb el comentari que aquell li ha realitzat i li ho ha retret. Li ha etzibat: “M'has dit que soc una rata de laboratori”.

La topada entre Gonzalo Miró i Javi Poves a Espejo Público

Espejo Público, presentat per Susanna Griso, aborda en la seva primera part del programa temes polítics i socials. I això ha portat que avui hagi posat sobre la taula les declaracions públiques de l'esportista Javi Poves. Aquest ha deixat de manifest que ens estan enganyant perquè la Terra és plana, d'aquí que hagi exposat que els ciutadans estem sotmesos i que ens manipulen.

Davant aquest comentari, Gonzalo Miró no ha pogut quedar-se callat. Ha exposat: “Quina mentida és fer creure a la gent que la Terra és esfèrica quan és plana? Què guanya algú?”.

L'entrevistat l'ha acusat de no assabentar-se de res, provocant un moment de gran tensió. I el col·laborador li ha respost: “Sí, no ho entenc. Tu m'has dit que soc una rata de laboratori, res més”.

A la qual cosa Poves ha reaccionat dient: “Si m'haguessis escoltat, hauries sentit que aquestes rates de laboratori intenten sortir quan les estan maltractant. Potser consideres que vius en un món meravellós, però jo crec que és un món criminal”.

Aquestes paraules han avivat encara més la tensió al plató. Sí, ha deixat els altres col·laboradors sorpresos per la contundència de l'intercanvi verbal.

I aquí no ha quedat tot, doncs, entre ironies de l'equip de Espejo Público, Javi ha seguit exposant el seu punt de vista. Ha manifestat: “Per anar al límit de la Terra has d'anar a l'Antàrtida. Saps que hi ha molts tractats internacionals de no trànsit a l'Antàrtida? Deixa'm anar a veure-ho, però no em deixen”.

“D'altra banda, dona la casualitat que esteu parlant amb una persona que ha viscut als cinc continents. Em deixen anar a totes les parts del món, però no amb els pingüinets”.

Més controvertides opinions de Javi Poves

Javi Poves, a més de les seves teories sobre la forma de la Terra, ha expressat altres opinions que han generat desconcert en Gonzalo Miró i entre els altres presents. Així, ha afirmat que és impossible que l'home hagi arribat a la lluna i que les missions espacials són una farsa.

Les seves paraules exactes al respecte han estat aquestes: “És impossible que l'home hagi anat a la lluna. Posem-nos en què hi han anat, però com van tornar?”.

“Que hi hagi 12 persones que diguin que han anat a l'espai, no determina que això sigui veritat. Jo tinc infinitament més capacitat a escala tècnica que gent de fa tres segles, com Galileu”.

Gonzalo Miró, conegut pel seu caràcter ferm i directe, no ha dubtat a confrontar les afirmacions de Poves. La seva actitud ha reflectit l'escepticisme i la preocupació per la difusió de teories sense base científica. Aquest enfrontament ha posat de manifest la importància d'abordar críticament les informacions que circulen als mitjans i a les xarxes socials.