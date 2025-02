La salut del Papa Francisco fa un nou gir de 180 graus: ‘Una nova…’

L'estat de salut del Papa Francisco ha generat una onada de preocupació des del seu ingrés hospitalari el 14 de febrer. Als seus 88 anys, qualsevol complicació mèdica desperta inquietud, i aquesta vegada no ha estat una excepció. El Vaticà ha mantingut la premsa i els fidels atents a cada actualització, mentre creixen els dubtes sobre la seva recuperació.

El Papa va ser hospitalitzat arran d'una bronquitis complicada que va derivar en una pneumònia bilateral, un fet que va generar inquietud a causa de la delicada situació. Al llarg d’aquests dies, s’han emès informes sobre el seu estat, alguns indicant complicacions i d’altres, signes de lleu millora. Malgrat tot, no ha estat fins a la recent comunicació del seu equip mèdic que els detalls de la seva evolució han començat a oferir un bri d’optimisme.

La salut del Papa ha experimentat “una nova i lleu millora”

L’equip mèdic del Papa ha comunicat que les condicions del pontífex han experimentat “una nova i lleu millora”. Això ha estat confirmat mitjançant els resultats de les últimes proves realitzades, com l’escàner toràcic, que ha revelat una “evolució normal” de la seva condició. A més, s’ha informat que la insuficiència renal detectada prèviament ha desaparegut, fet que ha estat un bon indici.

El Papa Francisco, actualment, continua rebent atenció especialitzada, la qual inclou l’administració d’oxigen a alts fluxos i la realització de fisioteràpia respiratòria per millorar la seva capacitat pulmonar. Malgrat les dificultats, els metges han assenyalat que no ha experimentat noves crisis respiratòries asmàtiques en els darrers dies. Un altre aspecte positiu ha estat la millora en la seva anèmia, ja que les plaquetes en sang han augmentat, fet que és un senyal encoratjador.

Encara que els avenços són lleugers, els metges prefereixen mantenir un pronòstic reservat. Per primera vegada des del passat 22 de febrer, no s'ha declarat que el seu estat sigui “crític”, cosa que proporciona una mica d'alleujament. No obstant això, el Pontífex continua rebent atenció a l'hospital, i la seva salut es manté sota observació rigorosa.

Així és la vida quotidiana del Papa Francisco mentre es recupera

Malgrat estar hospitalitzat, el Papa Francisco continua exercint algunes de les seves funcions diàries. Segons fonts vaticanes, el Pontífex ha pogut signar alguns decrets i nomenaments, cosa que demostra el seu compromís amb les seves tasques. També ha pogut menjar aliments sòlids de manera normal i s'ha mostrat capaç de moure's per l'habitació amb certa independència.

Fonts properes han indicat que, encara que la seva salut continua sent el principal focus d'atenció, el Papa continua duent a terme tasques laborals. Com modificar lleis per donar més poders a figures clau al Vaticà. Aquests moments de treball són indicatius de la seva capacitat per mantenir-se actiu, malgrat els desafiaments mèdics.

A fora de l'hospital, els fidels continuen mostrant el seu suport. S'acosten a l'hospital Gemelli per deixar flors i espelmes, pregant per la recuperació ràpida del Papa. Aquests gestos de solidaritat reflecteixen l'afecte per la salut del Pontífex, mentre el Vaticà treballa en el seu benestar i missió.