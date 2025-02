Gerro d'aigua freda en directe sobre el Papa Francisco: ‘La pitjor malaltia…’

La salut del papa Francisco manté el món en suspens, amb un quadre clínic que s'ha anat complicant en els darrers dies. Ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma des de fa més d'una setmana, el Pontífex ha passat d'una bronquitis a una pneumònia bilateral. Un diagnòstic al qual ara se suma una insuficiència renal que agreuja el seu estat.

Tot i que la incertesa creix, el Vaticà intenta transmetre calma. Els últims informes indiquen que la seva condició continua sent delicada, però almenys en les darreres hores no ha empitjorat significativament.

L'edat, un factor determinant

Un dels majors desafiaments que enfronta el Papa Francisco és la seva edat avançada. La seva salut ha estat influenciada per una sèrie de factors que estan complicant la seva recuperació. Antonio Pelayo, corresponsal d'Antena3 al Vaticà, ha assenyalat que “La pitjor malaltia que té el Papa és l'edat i el ritme temerari que ha portat”.

El Papa ha viatjat per tot el món, participant en nombrosos esdeveniments i fent visites a països que li han exigit esforços físics considerables. Aquests viatges, sumats a la seva agenda incansable, han marcat la seva salut en els últims anys.

A més, no només la seva salut física està en joc, sinó també la seva capacitat per manejar l'estrès que comporta el seu càrrec. La responsabilitat que recau sobre les seves espatlles és immensa, i el desgast emocional que genera pot estar afectant més el seu estat de salut.

La lluita per la recuperació i el seu futur incert

La situació mèdica del Papa Francisco és un tema delicat, i la tensió augmenta amb la presència de la insuficiència renal, que podria ser símptoma d'una sèpsia, segons els metges. A l'hospital, els metges continuen monitorant de prop el seu estat, esperant noves actualitzacions que permetin entendre millor la seva evolució. En aquest context, José Beltrán, director de la revista religiosa Vida Nueva, ha expressat que la situació és “crítica, però estable” i que el Papa continua rebent les cures necessàries.

Durant la pregària de l'Àngelus d'aquest diumenge, Francisco va enviar un missatge de confiança, assegurant que està lluitant amb força per la seva recuperació. Va agrair als metges i al personal sanitari pel tracte rebut i va destacar que el descans també és part del seu procés terapèutic. Encara que la situació és greu, el Pontífex manté la fe en la seva recuperació i continua afrontant la seva hospitalització amb esperança i gratitud.

Aquest missatge d'optimisme arriba en un moment en què molts es pregunten sobre el futur del Papa. El seu paper com a líder espiritual global continua sent de vital importància per a milions de fidels. En els pròxims dies, s'esperen més detalls sobre la seva evolució, encara que el Vaticà es manté ferm en la seva confiança que el Papa superarà aquesta situació.