Meritxell Huertas pren una decisió radical a 'Com si fos ahir' que ningú esperava

Les oportunitats no esperen i la Gina, interpretada per Meritxell Huertas, ha pres una decisió sense marxa enrere. La compravenda d'un edifici és un negoci que no es pot deixar escapar, i ella, amb la seva determinació, segueix endavant sense importar-li qui estigui o no present.

El que no imagina és que la seva elecció provocarà una reacció en cadena, amb la Lídia al capdavant d'una cursa contrarellotge per evitar l'inevitable. Mentrestant, altres personatges de Com si fos ahir també s'enfronten als seus propis conflictes.

En Joel oculta un inquietant secret, en Litus comença a dubtar de la seva decisió sobre l'Ismael i l'Íngrid no té intencions de quedar-se de braços plegats. Un capítol ple de tensió i revelacions que deixarà l'audiència de TV3 en suspens.

Meritxell Huertas ven l'edifici sense comptar amb la Lídia

La Gina sempre ha estat resolutiva. La venda de l'edifici estava en l'aire, però sense notícies de la Lídia, decideix no esperar més i formalitza el tracte amb l'Àlvar. El que ella veu com una simple operació immobiliària podria ser vist per la seva cosina com una traïció.

Quan la Lídia s'assabenta del que ha passat, no s'ho pot creure. No està disposada a acceptar que la Gina hagi pres una decisió tan important sense consultar-li, i surt a la seva recerca per aturar-ho tot. Però la Gina ja ha signat.

El Joel i la seva inquietant llibreta

En Quique no dona crèdit al qual troba a la llibreta d'en Joel, ja que hi descobreix històries que no li pertanyen. Són relats que parlen d'ell, de la Cèlia i de l'Adrià, però escrits com si fossin seus. La pregunta és: per què? Es tracta d'admiració o hi ha alguna cosa més darrere?

D'altra banda, en Litus estava decidit que l'Ismael abandonés els estudis, però la Marta i en Salva han aconseguit que dubti. Les seves paraules han calat en ell, i ara no està tan segur d'estar prenent la decisió correcta.

Per a l'Íngrid, l'Ismael necessita una lliçó i no està disposada a esperar. Ja ha traçat el seu pla, però el que ningú sap és fins on està disposada a arribar. Se li n'anirà de les mans? El pròxim capítol de Com si fos ahir promet emocions fortes.