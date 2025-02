Gerro d'aigua freda en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra: 'Ella està...'

Pep Guardiola travessa un moment complicat, no només en la seva faceta professional, sinó també en la personal. Fa uns mesos, l'entrenador i Cristina Serra, la seva esposa des de fa gairebé tres dècades, van decidir prendre camins separats.

Encara que la parella sempre ha mantingut la seva vida privada lluny dels focus, la notícia va acabar sortint a la llum, generant un gran enrenou mediàtic. Recentment s'han revelat més detalls sobre com s'està desenvolupant el procés i com l'estan afrontant ambdues parts.

Pep Guardiola i Cristina Serra ja han començat el procés de divorci

El procés de separació, que s'està portant amb la màxima discreció, ha estat objecte de debat a la premsa del cor. Segons ha revelat Lorena Vázquez a Y ahora Sonsoles, el divorci ja està en marxa i ambdues parts han decidit gestionar-lo de manera conjunta.

"Estan estudiant el divorci amb el mateix advocat per als dos", assegura la comunicadora. Amb aquesta informació, queda confirmat que la parella busca un procés sense conflictes ni enfrontaments.

Cristina Serra està travessant un moment difícil

Un dels aspectes més difícils per a Cristina Serra ha estat l'exposició pública de la seva separació. Acostumada a un perfil baix, la dissenyadora no porta bé veure's en portades de revistes i programes de televisió.

"Ella està malament per veure's en revistes del cor", comenta Vázquez. La pressió mediàtica ha afegit una càrrega extra a un procés que ja era complicat. Tot i això, l'exparella ha trobat cert alleujament en què s'hagi aclarit un punt important: no hi va haver terceres persones.

Les Mamarazzis han seguit de prop el cas, i han confirmat que la parella se sent més tranquil·la ara que es coneix la veritat. No obstant això, Cristina Serra no estaria portant bé l'exposició mediàtica.

La història d'amor entre Pep Guardiola i Cristina Serra va començar fa molts anys i sempre s'ha caracteritzat per la discreció. No obstant això, la vida d'un entrenador d'elit comporta un nivell d'exigència i exposició que ha pogut passar factura a la seva relació.

Mentre Guardiola segueix centrat en la seva carrera esportiva, Cristina Serra intenta mantenir-se al marge del soroll mediàtic. Si bé el seu divorci encara no s'ha formalitzat, ambdós semblen decidits a afrontar aquest canvi amb respecte.