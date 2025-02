Carles III ja no amaga l'última hora de la seva salut: silenci a la família reial

La salut del rei Carles III continua sent un tema de preocupació. Encara que en la seva última aparició pública es va mostrar somrient i relaxat, les últimes informacions apunten que el seu estat podria ser més delicat del que s'ha donat a conèixer.

La seva imatge pública no reflectiria la realitat de la seva malaltia

El monarca va organitzar recentment un esdeveniment a la seva residència de Highgrove, on va rebre destacades personalitats com els Beckham, Helen Mirren i Stanley Tucci. La celebració, enfocada a reforçar la relació entre el Regne Unit i Itàlia, va servir per projectar una imatge de normalitat. No obstant això, després de la vetllada, han ressorgit rumors que indiquen que la malaltia que pateix podria estar afectant-lo més del que s'ha admès.

A diferència de la princesa de Gal·les, qui recentment va confirmar avenços positius en el seu tractament, en el cas de Carles III no hi ha informes mèdics oficials que confirmin una millora. De fet, fonts properes afirmen que el seu estat d'ànim ha decaigut en les últimes setmanes.

Compromisos oficials i un diagnòstic incert

En el programa Fiesta, s'ha posat en dubte que l'actitud del rei reflecteixi realment el seu estat de salut. Apunten que la normalitat que projecta és "un tema de cara a la galeria", i que els esdeveniments pel seu compromís amb la Corona són "coses que ha de fer". Encara que el mateix Carles III ha assegurat que servirà a la monarquia fins al seu últim dia, les informacions filtrades en les últimes hores assenyalen que el seu càncer no ha remès.

Es tracta d'"un càncer agressiu i va per llarg", han indicat. En el seu entorn, es parla d'un monarca cansat i "desanimat", però decidit a continuar amb la seva agenda fins on el seu cos ho permeti. La família reial manté la discreció sobre el seu estat, cosa que ha generat encara més incertesa sobre la seva evolució.

Els metges ja han advertit sobre els riscos

Carles III ha mantingut un ritme d'activitat intens, fins i tot quan això ha significat interrompre el seu tractament. Durant el seu viatge a Austràlia, els metges li van advertir sobre la importància de seguir la seva teràpia sense interrupcions. A l'abril, el rei i Camila viatjaran a Itàlia en una visita oficial que inclourà reunions a Roma, Ravenna i una audiència amb el papa Francesc al Vaticà.

Aquest viatge coincidirà amb el seu vintè aniversari de noces i, encara que la Casa Reial assegura que tot està sota control, s'espera que la seva salut sigui la prioritat en aquesta gira. Per ara, el futur del monarca continua envoltat d'incertesa. Mentrestant, el seu entorn més proper continua pendent de la seva evolució, amb l'esperança que pugui continuar amb els seus compromisos sense debilitar-se encara més.