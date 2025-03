Confirmat: El rei Carles III i Camila prenen una decisió que afecta el Papa Francisco

Recentment, els mitjans internacionals han centrat la seva atenció en una notícia rellevant relacionada amb els monarques britànics i el Vaticà. El palau de Buckingham ha confirmat que la visita de Carles III i la reina Camila continua endavant. Malgrat la preocupació per l'estat de salut del Papa Francisco, la trobada programada es manté.

El viatge dels monarques britànics a Itàlia, que inclou una visita al Vaticà, no es cancel·la. Malgrat les complicacions derivades de la salut del Papa Francisco, des del palau de Buckingham han pres la decisió de mantenir en peu la trobada programada.

Es donarà la trobada entre Carles III, la reina Camila i el Papa Francisco?

S'espera que el Papa Francisco, que porta més d'un mes ingressat per una pneumònia bilateral, estigui completament recuperat per al 8 d'abril. I és que aquesta és la data en què, teòricament, Carles III i la reina Camila visitaran la Santa Seu. Allà, està previst que es reuneixin amb el Papa Francisco.

La trobada entre Carles III, la reina Camila i el Papa Francisco representa un esdeveniment important per a les relacions entre l'Església catòlica i l'Església d'Anglaterra. Aquesta serà la primera vegada que el monarca britànic es reuneixi amb el Papa Francisco des que va assumir el tron.

La trobada tindrà lloc en un context molt rellevant: el Jubileu Papal de 2025. A més, durant la visita, es durà a terme un servei especial a la Capella Sixtina. Aquest acte estarà enfocat en el tema “cuidar la creació”, un principi defensat activament pel Papa Francisco.

Carles III no és aliè al màxim representant de l'Església catòlica. Ja que, al llarg de la seva vida, ha tingut l'oportunitat de conèixer fins a tres papes, inclòs el Papa Francisco l'any 2017 —però encara no tenia el títol de rei—.

No hi ha dubte que aquesta trobada, en el seu rol de monarca, reforça el seu compromís amb la diplomàcia internacional. La relació entre la Santa Seu i la monarquia britànica continua sent de gran importància, i aquesta trobada reforça els llaços entre ambdues institucions.

Una data especial per a la parella

Aquest viatge a Itàlia, a més, té un significat personal per a la reina Camila i Carles III, ja que coincidirà amb el 20 aniversari del seu matrimoni. Encara que no s'ha confirmat oficialment si se celebrarà de manera especial, aquest esdeveniment marca una data important per a la parella. El viatge està previst del 7 al 10 d'abril i s'inclouran visites a ciutats italianes, com Roma i Ravenna, a més de la parada a la Santa Seu.

Malgrat aquest component personal, el focus principal del viatge està en la diplomàcia. Ja que s'espera que la visita reforci els llaços entre el Regne Unit i el Vaticà.