Georgina Rodríguez confessa el que ha passat amb la filla que té amb Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova i reveladora fotografia. En ella, la socialité ha deixat al descobert com li agrada passar temps amb la filla que té amb Cristiano Ronaldo.

No hi ha cap dubte que a la model li encanta compartir moments especials amb els seus fills. De fet, han estat diverses les ocasions en què ha compartit amb els seus més de 65 milions de seguidors d'Instagram publicacions en què apareix amb tots ells.

Ara, Georgina Rodríguez ha tornat a les històries d'aquesta xarxa social per desvelar com d'afortunada se sent per la gran família que ha format juntament amb Cristiano Ronaldo. I ho ha fet a través d'una entranyable fotografia protagonitzada per la seva filla petita.

En ella, podem veure la menor realitzant diverses manualitats, entre elles, alguns dibuixos. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat una de les obres d'art de la nena.

La filla de Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo ha escrit diverses paraules i les ha retallat. No obstant això, si les ajuntes, es pot llegir la següent frase: “Mamà, I Love You”.

Georgina Rodríguez desvela com d'afortunada se sent de passar temps amb la filla que té amb Cristiano Ronaldo

Com era d'esperar, Georgina Rodríguez no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir amb els seus followers d'Instagram aquesta entranyable imatge. Moment en què ha deixat al descobert com de feliç se sent de poder viure aquests moments juntament amb els seus fills.

“Mamà afortunada”, ha escrit la parella sentimental de Cristiano Ronaldo juntament amb aquesta fotografia, en la qual, a més, podem veure el cor que li ha dibuixat la seva filla.

No obstant això, aquesta no és l'única publicació que ha compartit Georgina Rodríguez en les últimes hores. A més, a través del seu perfil d'Instagram, la socialité ha compartit un vídeo de la petita Bella fent “jocs sensorials”.

Una publicació que no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que centenars d'ells no han volgut deixar passar l'ocasió per felicitar la parella de Cristiano Ronaldo per la gran tasca que duu a terme amb els seus fills.

“Georgina, és tan genial que practiquis això amb ells, és realment molt útil. La millor mare per als seus bebès”, ha escrit una de les seves seguidores. “Ella és tan intel·ligent”, ha assegurat un altre internauta.

No obstant això, hi ha qui ha aprofitat per destacar la bonica família que han format Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo: “La família més bonica del món”.