És el nou Cristiano Ronaldo i el Barça el segueix de prop: '17 anys i ja val 30 M€'

Cristiano Ronaldo ha estat històricament una figura emblemàtica en el futbol, reconegut per la seva rivalitat amb el Barça durant la seva etapa al Real Madrid. Aquesta relació, marcada per intensos Clàssics i la seva rivalitat amb Messi, ha deixat una empremta indeleble en la història de l'esport.

Cristiano Ronaldo i la seva relació històrica amb el Barça

Durant els seus nou anys al Madrid, Cristiano Ronaldo va acumular nombrosos títols, incloent-hi les quatre Champions League, els dos títols de LaLiga i tres Mundials de Clubs. Els seus enfrontaments amb el Barça, especialment amb Messi, van definir una era daurada del futbol espanyol. De fet, Cristiano va arribar a confessar que trobava més satisfactori anotar al Camp Nou que al Bernabéu.

Ara, en una recent entrevista amb Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo va sorprendre el món sencer en revelar que va estar molt a prop de fitxar pel Barça en els seus inicis. Segons les seves paraules, podria haver estat jugant al FC Barcelona abans de ser fitxat pel Real Madrid. No obstant això, el destí el va portar al United, on va començar el seu ascens internacional.

El Barça va a per el nou Cristiano Ronaldo

Encara que en el seu moment no es va concretar l'arribada de Cristiano Ronaldo, el Barça ha mantingut el seu interès en talents portuguesos. Actualment, el club català segueix de prop a Geovany Quenda, un extrem de 17 anys de l'Sporting de Lisboa que ha captivat Europa amb la seva destresa i gran potencial.

Sobrenomenat el "Lamine Yamal portuguès", Geovany Quenda ha demostrat una maduresa i habilitat excepcionals per a la seva edat. Amb 2 gols i 4 assistències aquesta temporada, el seu rendiment ha atret l'atenció de diversos clubs d'elit. De fet, el seu potencial és tan alt que, malgrat la seva joventut, ja està valorat en 30 milions d'euros.

Deco i el seu interès en Geovany Quenda

Deco, actual director esportiu del Barça i compatriota de Quenda, ha estat observant el jove talent durant mesos. El seu coneixement del mercat portuguès i la seva afinitat amb els jugadors del seu país el posicionen com un aliat clau en la possible incorporació de Geovany Quenda al FC Barcelona.

El valor de mercat de Geovany Quenda s'estima en 30 milions d'euros, una xifra que reflecteix la seva qualitat i potencial. No obstant això, l'Sporting de Lisboa ha establert una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros, cosa que complica les negociacions. S'espera que el club portuguès estigui disposat a escoltar ofertes a partir de 80 milions pel que promet ser el nou Cristiano Ronaldo.